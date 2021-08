Erste Details zu Dead Space: Das haben die Entwickler von Motive Studio mit dem Remake vor

Im Juli kündigte Electronic Arts bei der EA Play 2021 das Remake von Dead Space an. Eine Überraschung war das zu diesem Zeitpunkt kaum noch. Erwarten könnt ihr das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series und PCs, wobei noch kein Veröffentlichungszeitraum genannt wurde. Das wurde er auch im heutigen Livestream nicht.

In einem Livestream hat Motive Studio heute einen ersten Blick auf das Remake von Dead Space gegeben. Gezeigt wurde dabei lediglich „sehr, sehr frühes Material“ aus dem Spiel, keine längeren, zusammenhängenden Gameplay-Sequenzen.

Philippe Ducharme (Senior Producer) und Roman Campos-Oriola (Creative Director) betonen, dass sich das Spiel eigentlich noch nicht in einem Stadium befindet, in dem man es vorstellen würde. Intention hinter der frühen Präsentation ist es, möglich frühzeitig Feedback der Fans einzusammeln. Man wolle das Erbe des Spiels antreten und nah am Original bleiben.

Darauf geht man während des Streams auch noch genauer ein. Man erläutert, dass man die ursprünglichen Assets verwendet und darauf aufbaut. Als Grafik-Engine nutzt man Frostbite, ein besonderes Augenmerk richtet man auf die Beleuchtung und Audio-Effekte, die laut der Macher einen Großteil der Atmosphäre ausmachen.

Auf das Schweben in der Schwerelosigkeit und das Schadensmodell von Gegnern geht man ebenfalls ein. Darüber hinaus verspricht man, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird. Na, das ist doch prima.

Die Story möchte man nicht verändern. Die Geschichte des Originals bleibt die unveränderte Grundlage des Remakes. Man möchte die Erzählung aber anreichern, einige Charaktere vertiefen und das Dead-Space-Universum stärker positionieren.

Auch eine echte Ankündigung hatte man im Gepäck. Synchronsprecher von Isaac wird erneut Gunner Wright sein, so wie im Original. Motive Studio verspricht, dass Isaac nur spricht, wenn er angesprochen wird oder wenn es seltsam wäre, ruhig zu bleiben. Man ist sich bewusst, das Isolation und Stille ein wesentliches Spielelement sind.

Eine Aufzeichnung des Streams findet ihr nachfolgend.

Bildmaterial: Dead Space, Electronic Arts, Motive Studio