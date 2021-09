So sieht der Anime Megaton Musashi von Level-5 aus

Level-5 hat einen neuen Trailer zum Anime Megaton Musashi veröffentlicht. Dieser startet in Japan am 1. Oktober. Bei Megaton Musashi handelt es sich um ein neues Multimedia-Franchise. Insbesondere gibt es auch ein Spiel-Projekt. Das kooperative Robot-Action-RPG Megaton Musashi soll in Japan am 11. November für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. In Online-Kämpfen wird jeder Spieler seinen eigenen Roboter pilotieren und gegen außerirdische Eindringlinge kämpfen können.

Eine Geschichte von Vernichtung und Widerstand

Megaton Musashi spielt im Jahre 2118, wo die Erde von außerirdischen Eindringlingen, den Dracter, in wenigen Tagen fast vollkommen zerstört wurde. 99 Prozent der Erdbewohner wurden ausgelöscht und die Aliens haben aus der Erde ein Nest für sich gebaut. Die Erde hat nach dem Angriff die Form eines Donuts.

Es gibt jedoch Hoffnung: Die Hauptfiguren des Spiels steuern riesige Maschinen, die sogenannten Musashi, und stellen sich gegen die feindlichen Dracter. Die wenigen Menschen, die noch auf der Erde verblieben sind, leben in einer Hochsicherheits-Unterkunft. Ihnen wurden die Erinnerungen ihres Niedergangs genommen. Lediglich die Piloten der Musashi erinnern sich an die verhängnisvollen Geschehnisse beim Angriff der feindseligen Außerirdischen – deshalb sind sie die Auserwählten.

via Gematsu, Bildmaterial: Megaton Musashi, Level-5