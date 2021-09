Toem: A Photo Adventure entführt euch am 17. September in eine schwarz-weiße Welt

Bei der Indie World im August kündigte Something We Made das putzige, schwarz-weiße Toem: A Photo Adventure an. Das bis dahin nur für PC-Steam angekündigte Abenteuerspiel sollte auch für Nintendo Switch erscheinen.

Nun fügten die Entwickler auch eine PS5-Umsetzung bei und gaben den Veröffentlichungstermin mit dem 17. September bekannt. Versionen für PS4 und Xbox sind derzeit nicht geplant.

Unterhaltet euch mit Charakteren, löst ihre Probleme und schießt viele, viele Fotos mit eurem magischen Auge. Zwischendurch könnt ihr auch die Umgebung genießen und „gechillte Beats“ genießen.

Bildmaterial: Toem: A Photo Adventure, Something We Made