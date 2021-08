NIS America veröffentlicht in dieser Woche Prinny Presents NIS Classics Vol. 1. Die Klassiker-Sammlung umfasst die beiden Titel Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered und Soul Nomad & the World Eaters. Zu Soul Nomad und Phantom Brave gab es zuvor schon eine Einzelvorstellung. Heute sehen wir den Launchtrailer.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 erscheint heute in Nordamerika für Nintendo Switch, am 3. September dann auch in Europa. Bei Steam ist Phantom Brave schon länger. Heute erscheint dort auch noch Soul Nomad & the World Eaters.

Beide Spiele erhalten eine kleine Überarbeitung und alle DLCs. Für Sammler gibt es im NISA-Online-Store eine Limited Edition für Nintendo Switch mit etlichen physischen Boni. Außerdem gibt es die Deluxe Edition für Nintendo Switch bei Amazon*.

Der Launchtrailer zu Prinny Presents NIS Classics Vol. 1

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 1, NIS America, Nippon Ichi Software