Im Test! Observer: System Redux

Titel Observer: System Redux 10. November 2020 Aspyr Media 10. November 2020 Aspyr Media 10. November 2020 Koch Media System PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, PCs Getestet für Xbox Series X Entwickler Bloober Team Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Das Cyberpunk-Genre erfreut sich speziell in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Neben einem neuen Ableger der Blade-Runner-Reihe im Kino, feierte das Genre auch im Videospiel-Bereich mit Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED ein sehr erfolgreiches Comeback.

Mit Observer, welches ursprünglich bereits im Jahre 2017 für PlayStation 4, Xbox One, PCs und später auch für Nintendo Switch erschien, versuchte sich der in Polen ansässige Entwickler Bloober Team an einem Mix aus Cyberpunk und Psycho-Horror, welcher speziell bei Fans des Genres sehr gut ankam.

Im November 2020 veröffentlichten der Entwickler Bloober Team und der Publisher Aspyr dann eine Neuauflage des erfolgreichen Cyberpunk-Thrillers für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Die Neuauflage, welche den Namen Observer: System Redux trägt und kürzlich auch physisch* erschienen ist, soll neben einer leicht erweiterten Story auch eine höhere Auflösung mit Raytracing-Effekten und angepassten beziehungsweise verbesserten Gameplay-Mechaniken bieten.

Ob diese Neuauflage halten kann was sie verspricht und ob sich ein Kauf des Titels lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Düsterer könnte die Zukunft nicht sein

Die Geschichte von Observer ist im Jahre 2084 im dystopischen Krakau, Polen angesiedelt. Nach der sogenannten „Nanophage“, einer digitalen Plage, welche tausenden Menschen das Leben kostete und in Krieg und exzessivem Drogenkonsum mündete, trat der Großkonzern „Chiron“ aus dem Schatten und übernahm das Land. Chiron ist eine sogenannte „Megacorporation“, welche die „Fünfte Polnische Republik“ ausrief und somit das Land sowie dessen Bürger unterjochte.

Speziell die fantastische Ausleuchtung der Locations trägt unheimlich zur Atmosphäre des Titels bei.Um zumindest etwas Ordnung und Kontrolle zu halten, wurde die sogenannte „Observer“-Einheit gegründet. Bei den Observern handelt es sich um eine Polizei-Überwachungseinheit, mit der Lizenz, sich in den Verstand und die Gedanken der Bürger hacken zu dürfen, um mögliche Bedrohungen rechtzeitig erkennen und eliminieren zu können.

Die Unterschicht Krakaus haust in Megagebäuden

Die Drogen- und Hologrammabhängigen wurden von der neuen Regierung als „Klasse C“-Bürger eingestuft und somit als Unterschicht gebrandmarkt. Anschließend wurden diese Bürger in die sogenannten Megagebäude verbannt, um dort vor sich hin zu siechen und dem Rest der Bevölkerung und auch der Regierung selbst nicht weiter zur Last zu fallen. Diese Megagebäude sind quasi riesige Wohnblöcke, in der die Unterschicht Krakaus und somit auch viele Kriminelle ansässig sind.

Eines morgens erhält der Observer-Detective Daniel Lazarski, der Held des Spiels, einen Anruf seines verschollenen Sohnes Adam, welcher sich laut seiner Anrufer-ID wohl in einem der gefährlichen Megagebäude befinden soll.

Lazarski vermutet natürlich das Schlimmste und fürchtet, dass der Sohn ebenfalls in die gefährliche Drogen-Unterschicht Krakaus abgedriftet ist. Nichtsahnend, was ihn wohl erwarten würde, macht sich Lazarski sofort auf die Suche nach dem vermissten Sohn im wohl gefährlichsten Viertel Krakaus. Von hier aus nimmt die Geschichte ihren Lauf und driftet später sogar gekonnt in Richtung Psycho-Horror ab.

Detektivspiele aus der Ego-Perspektive

Gespielt wird Observer in der Ego-Perspektive. Man bewegt sich durch das dunkle und beklemmende Megagebäude, löst dabei allerlei Kriminalfälle sowie Rätsel und sammelt Beweise, um dem Verbleib des verschollenen Sohns Adam auf die Spur zu kommen.

Ein besonderes Extra stellt dabei das Scan-Feature von Detective Lazarski dar. Mit diesem Feature lässt sich die Umgebung nach verschiedenen Einflüssen abscannen. Egal ob elektromagnetische Felder, Chemikalien oder Fuß- und Fingerabdrücke, dem Scanner entgeht nichts.

Mit diesen Informationen arbeitet man sich dann Stück für Stück durch das Megagebäude, stets auf der Suche nach dem vermissten Sohn und kommt dabei auch allerlei kleineren und größeren Sidequests beziehungsweise Straftaten der Bewohner auf die Spur. Während des Spielverlaufs driftet Observer immer mehr in Richtung Psycho-Horror ab, was dem Cyberpunk-Thriller einen ordentlichen Schuss Spannung verleiht.

Was man Observer auf jeden Fall hoch anrechnen kann, ist die unheimlich bedrückende und beklemmende Atmosphäre, die einen direkt in die dunkle Cyberpunk-Welt hineinzieht. Wo Cyberpunk 2077 noch relativ ausgeglichen war, geht Observer einen deutlich düstereren Weg und zeigt uns eine absolut dreckige, brutale und grausame Welt voller Leid in einer dystopischen Zukunft.

Die Frustration holt einen immer wieder ein

Doch auch ein Observer ist jedoch nicht frei von Makel und so kann es schon mal vorkommen, dass man frustriert den Controller zur Seite legt. Denn hin und wieder gibt es Stellen im Spiel, die man unzählige Male wiederholen muss, um zu verstehen, was das Spiel eigentlich gerade von einem will.

Speziell in den Albtraum-Szenen ist uns das des Öfteren passiert und hier hat man oft nicht die Zeit, lange zu überlegen, sondern muss dem Spielverlauf schnell folgen. Hier kann man schon fast von „Trial & Error“ sprechen.

Diese wenigen und meist auch relativ kurzen Sequenzen sind aber kein Dealbreaker und spätestens wenn man sich wieder in einer extrem spannenden Situation befindet, hat man die nervigen Passagen von Observer wieder ausgeblendet.

Grafisch alles andere als düster

Auch die technische Seite von Observer weiß zu gefallen. Speziell die schön anzusehende Optik mit ihren vielen detaillierten Licht- und Partikeleffekten, Spiegelungen und schönen Texturen machen den Titel zu einem wahren Augenschmaus.

Für die neue „System Redux“-Version wurde neben der Auflösung auch die Textur- und Beleuchtungsqualität verbessert. Als besonderes Extra spendierte man der Neuauflage außerdem die Option, Raytracing-Effekte hinzuzuschalten. Gerade diese Raytracing-Effekte verleihen dem Titel noch eine ganze Ecke mehr Atmosphäre und machen die düstere Umgebung durch die realistischere Ausleuchtung noch einen Tick beklemmender.

Die beeindruckenden Raytracing-Effekte lassen sich nicht nur bei der Version für PCs hinzuschalten. Auch die beiden Konsolenversionen für Xbox Series X und PlayStation 5 bieten diese Option. Hier muss man sich dann allerdings mit einer etwas geringeren Framerate von 45 FPS begnügen. Da das Gameplay von Observer allerdings eher langsam vonstatten geht, fällt das nicht weiter ins Gewicht.

Der Sound der Zukunft ist bedrückend

Soundtechnisch kann man dem Titel ebenfalls nur Lob zusprechen. Gekonnt werden die unheimlich düsteren Sets mit beklemmenden Sounds und Effekten untermalt. Stets hat man einfach nur das Bedürfnis, sich aus diesem unheimlichen Gebäude und damit der Situation zu entziehen.

Speziell die vielen kleinen Details, wie beispielsweise das Knacken der Holzdielen in den verwinkelten Fluren des Megagebäudes und die bizarren Geräusche, welche aus den vielen Zimmern schallen, lassen euch immer wieder die Haare zu Berge stehen.

Klangtechnisch bleiben also keine Wünsche offen. Auch werden Melodien eher spärlich und überlegt eingesetzt. So bewahren die Entwickler die stets düstere Atmosphäre des Titels.