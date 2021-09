Azure Striker Gunvolt 3 meldet sich mit einem Entwicklervideo zurück

Bei der BitSummit meldete sich Inti Creates mit Azure Striker Gunvolt 3 zurück. Konkret könnt ihr euch ein Entwicklervideo mit Keiji Inafune ansehen. Darin seht ihr ein Treffen der Entwickler, bei welchem sie an Kirins Kampf-Stil feilen. Ganz zum Schluss gibt man schließlich noch bekannt, dass die Veröffentlichung für Nintendo Switch im Sommer 2022 erfolgen soll.

Das Genre wird als Story-getriebene 2D-Side-Scrolling-Action beschrieben. Keiji Inafune nimmt wie bei den Vorgängern die Rolle des „Action Supervisor“ ein. Mit Hiroki Miyazawa kann man aber nun auf weiteres, erfahrenes Personal setzen. Der Director von Bloodstained: Curse of the Moon arbeitet als „Action Director“ an Azure Striker Gunvolt 3.

Neuer Charakter: Kirin

Das Schrein-Mädchen Kirin ist die neue Heldin des Spiels. Ihre Septimal-Kraft kann die Fähigkeiten der anderen versiegeln. Ihr Kampfstil kombiniert ein Schwert mit verzauberten Talismanen. Aber auch Gunvolt hat natürlich einen Auftritt.

Das Entwickler-Video ab Minute 38:51

Bildmaterial: Azure Striker Gunvolt 3, Inti Creates