Horizon Forbidden West: Das PS5-Upgrade gibt es nur in den teuren Versionen des Spiels

Ein wenig Verwirrung gab es heute um das PS5-Upgrade von Horizon Forbidden West. Sony verwendet im PlayStation Blog seltsame Vokabeln wie „Cross-Gen Digital Deluxe Edition“ oder „Dual Entitlement“. In den Sammlereditionen liegen die Spiele nur digital bei und sind ausdrücklich auf PS4 und PS5 spielbar. Schnell merkt man, hier ist etwas komisch.

Tatsächlich ist es so, dass man mit der Standardversion und der Special Edition für PS4 später nicht auf die PS5-Fassung wechseln kann. Es ist für diese Versionen kein Upgrade vorgesehen. Ihr könnt die PS4-Disc natürlich später in die PS5 schieben und zocken, aber ihr spielt dann die PS4-Fassung auf eurer PS5.

Im verlinkten FAQ (da wird man schon hellhörig) heißt es:

Um sowohl auf die PS4- als auch die PS5-Version von Horizon Forbidden West zuzugreifen, müssen Sie die Digital Deluxe-, Collector’s- oder Regalla-Editionen erwerben. Dual Entitlement gilt nicht für die Standard- und Special Edition.

Dual Entitlement heißt, dass ihr auf beiden Plattformen spielen könnt. Die Collector’s Edition und die Regalla Edition berechtigen dazu ebenso wie die Digital Deluxe Edition.

Das ist auch der Grund, weshalb in diesen Editionen das Spiel auch nur digital beiliegt, nämlich in Form eines Codes jeweils für PS4 und PS5. Obwohl die Sammlereditionen auch ein Steelbook enthalten, gibt es also keine Disc.

Wenn ihr Horizon Forbidden West irgendwann mal nicht nur auf PlayStation 5, sondern auch als „echtes“ PS5-Spiel zocken wollt, dann müsst ihr jetzt schon langfristig planen und zu den teuren Editionen greifen.

Ein späteres Upgrade der PS4-Standardversion und der Special Edition für PS4 ist weder kostenlos noch kostenpflichtig möglich. Und auch nicht geplant. Im FAQ heißt es auch klipp und klar: „Ein Update-Angebot von der Standard- auf die Digital Deluxe Edition ist derzeit nicht geplant.“

In eure Kaufentscheidung sollte außerdem einfließen, wie das Next-Gen-Game wohl auf der betagten Standard-PS4 läuft. Vielleicht gut, aber sicher nicht so hübsch wie auf PS5. Später dann mal auf PS5 upgraden, das wird nach derzeitigem Stand nicht möglich sein.

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games