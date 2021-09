Kitaria Fables verbindet ab heute Farming-RPG mit Katzen

Ab heute verbinden PQube Games und Twin Hearts das Farming-Genre mit Katzen und Echtzeitkämpfen. Kitaria Fables ist ab sofort für PlayStation, Xbox sowie Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Der Launchtrailer zeigt euch nochmals die wichtigsten Features, dazu gehört auch der Couch-Koop. Das Spiel erscheint mit deutschen Texten.

Willkommen in der Welt von Kitaria – ein friedliches Land, in dem die Einwohner in Harmonie mit der Natur leben. Zumindest bis jetzt. Das Kaiserreich hat dich im Angesicht der zunehmend aggressiven Tiere und Pflanzen rund um Tatzendorf damit beauftragt, die Ursache zu finden und die Dorfbewohner zu beschützen.

Kämpfe mit Schwert, Bogen und Zauberbuch gegen die Dunkelheit, die die Welt bedroht! Plündere Verliese auf der Suche nach Relikten und Ressourcen, kümmere dich um deine Farm und baue dort deine eigenen Vorräte an und stelle zusammen mit den Dorfbewohnern neue Ausrüstung her.