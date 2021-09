Jetzt doch: Horizon Forbidden West bekommt ein kostenloses Next-Gen-Upgrade

In dieser Woche sorgte Horizon Forbidden West für Negativschlagzeilen. Nicht etwa, weil man das Next-Gen-Upgrade kostenpflichtig macht. Sondern, weil man es nur in teuren Verkaufsversionen anbietet und ansonsten gar nicht zugänglich macht. Die Details dazu lest ihr hier.

Am Tag danach warb Xbox Deutschland für das Smart-Delivery-Feature der Xbox Series. Ein zeitlicher Zusammenhang der Ereignisse ist wohl nicht auszuschließen. Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen.

Heute rudert Sony nun großflächig zurück. Im offiziellen PlayStation Blog meldet sich Jim Ryan mit einer Entschuldigung und Korrektur. Man sei mit den Angeboten zum Vorbestellerstart am Donnerstag „am Ziel vorbeigeschossen“.

Ryan erinnert sich nun demnach auch an das Versprechen, Next-Gen-Upgrades für Generations-übergreifende Launchtitel kostenlos bereitzustellen. Ja, da war doch was. Dazu zählt nun doch auch Horizon Forbidden West. Nun heißt es: „SpielerInnen, die Horizon Forbidden West auf PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PS5-Version upgraden“.

Damit sind nun alle Verkaufsversionen von Horizon Forbidden West zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade berechtigt. Auch die Standardversion und die Special Edition. Die Collector’s Edition ist bei Amazon bereits ausverkauft, ihr bekommt sie aber noch bei Media Markt und Saturn.

Klarstellung für die Zukunft: 10 US-Dollar

Für die Zukunft stellt Ryan gleich mal klar, dass auch in Zukunft PlayStation-exklusive Spiele, die für PS4 und PS5 erscheinen, sowohl digital als auch physisch eine Upgrade-Option bieten werden.

Fortan aber für 10 US-Dollar im Tausch. Das wird als Nächstes auf God of War und Gran Turismo 7 zutreffen, aber auch alle anderen exklusiven, Generations-übergreifenden Spiele, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden.

