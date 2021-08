Lost Judgment stellt die englischen Stimmen mit einem neuen Trailer vor

Nachdem es zuletzt um die zahlreichen Bespaßungs- und Ablenkungsmöglichkeiten (Tanzen, Skateboarden und Hunde. Sega Master System zocken) von Lost Judgment ging, wurde es in der letzten Woche wieder seriös. Sega und Ryu Ga Gotoku Studio veröffentlichten einen Extended Story Trailer zum Judgment-Sequel.

Heute nun stellt man uns die englische Sprecher-Belegschaft vor. Einige davon haben wir schon gehört, jetzt kennen wir aber noch mehr und auch alle Namen. Mit dabei ist unter anderem Greg Chun, der eine lange Liste an Videospieleinsätzen vorweisen kann. Ihr kennt ihn z. B. von Adam aus NieR: Automata!

Auch Erica Lindbeck ist mit ihren Sprecherrollen in Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royale oder Cyberpunk 2077 bestens bekannt. Und hier ist komplette die Liste:

Greg Chun als Takayuki Yagami

Artt Butler als Akihiro Ehara

Stephanie Sheh als Saori Shirosaki

Erica Lindbeck als Yoko Sawa

Mark Whitten als Sugiura

Todd Haberkorn als Jin Kuwana

Brent Mukai als Daimu Akutsu

Matt Y. King als Kazuki Soma

Crispin Freeman als Masaharu Kaito

Das erwartet uns in Lost Judgment

Euch und Takayuki Yagami erwartet der nächste große Fall. Neben Kamurocho soll uns dieser übrigens auch nach Yokohama führen, welches SpielerInnen von Yakuza: Like a Dragon zuvor bereits ausführlich erkundet haben dürften. Wer sich in die Action aus Yakuza verliebt hat, wird diese in Lost Judgment fortgeführt sehen.

Während Ehara trotz seines perfekten Alibis immer noch als Verdächtiger für den Mord an dem Lehramtsstudenten Mikoshiba gilt, scheint eine Gruppe maskierter Schurken es persönlich auf Yagami und seine Verbündeten abgesehen zu haben, weil sie der Wahrheit zu nahe kommen. Wie hängen die beiden zusammen, und ist es möglich, dass mehr als eine Partei in den Fall Mikoshiba verwickelt ist?

Lost Judgment, eine Fortsetzung zu Judgment, soll am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon für PS4, PS5 und Xbox*.

Bildmaterial: Lost Judgment, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio