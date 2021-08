The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki zeigt im Trailer die Grendel-Kämpfe

Der Sommer 2021 brachte uns gleich vier Lokalisierungs-Ankündigungen zu The Legend of Heroes. In Japan steht jedoch bereits der nächste Ableger an. Falcom hat deswegen einen neuen Trailer sowie Gameplay-Material zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki veröffentlicht.

Im Trailer sehen wir die Hauptcharaktere sowie kurze Einblicke in die Kämpfe. Dabei spielt die Grendel-Form von Protagonist Van eine größere Rolle. Van ändert dabei nicht nur seine Erscheinung komplett, sondern verfügt auch über höhere Statuswerte.

Zudem stehen Van so zwei Aktionen pro Runde zur Verfügung. Meist kämpft Van in der Grendel-Form alleine, später im Spiel stehen ihm in harten Kämpfen jedoch auch Party-Mitglieder zur Seite.

Beim Gameplay-Material sehen wir in der ersten Hälfte die freie Erkundung sowie einige Kämpfe. In der zweiten Hälfte zeigt man diverse Menüs.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen und erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Trailer

Gameplay von 21:00 bis 44:14

