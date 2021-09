Sonntagsfrage: Wie viele Spiele liegen auf eurem Pile of Shame?

Jede Spielerin und jeder Spieler kennt diesen Begriff. Aus dem Videospielkosmos ist er gar nicht mehr weg zu denken und taucht immer häufiger auf. Ich selbst kenne auch niemanden, der ihn nicht besitzt oder schon einmal besessen hat. Im Laufe eines Lebens kann man ihm heutzutage vermutlich auch nicht mehr entkommen: dem Pile of Shame.

Von einem Pile of Shame spricht man, wenn die Menge an gekauften Videospielen größer ist, diese jedoch nicht oder nur ansatzweise konsumiert werden. Sprich: Man kauft sich einfach Spiele und spielt diese im Endeffekt nicht und lässt sie einfach liegen. Besonders oft trifft dieses Phänomen auf, wenn Spiele im Angebot (z. B. Humble Bundle, Steamsales) sind. So stauen sich gut und gerne mehre Spiel an und man schafft es nicht alle zu spielen. Denn bald kommt ja das neue Triple A-Spiel heraus, welches man ebenfalls spielen möchte.

So sind bereits viele Spiele auf dem eigenen Stapel der Schade gelandet. Doch vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, die nicht davon betroffen sind. Eventuell habt ihr es auch geschafft euren persönlichen Pile of Shame zu bezwingen. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

