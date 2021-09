Spiritfarer: Das Beverly-Update ist nun erhältlich und es gibt eine neue Sammleredition

Thunder Lotus Games hat das Beverly-Update zu Spiritfarer veröffentlicht. Nach dem Lily-Update im April folgt der dritte Zusatzinhalt, der sich um Jackie und Daria dreht, im Herbst. Alle diese Updates sind kostenlos. Auch neben den neuen Inhalten schraubt man weiter an diversen Bereichen des Spiels. Alles dazu lest ihr in den umfangreichen Patch-Notes.

Sommer-Update: Beverly

Auch in der zweiten Runde gibt es einen neuen Geist. Diesmal handelt es sich um Beverly, die Stella bereits aus der Vergangenheit kennt. Neben Erweiterungen für Stellas Boot wird außerdem die Station Archive Room eingeführt, wo man völlig neue Sammelobjekte finden kann.

Du bist der Fährmann für die Toten

In Spiritfarer übernimmst du die Rolle des Fährmanns für die Toten und baust ein Schiff, um die Welt zu erforschen. Mithilfe von Landwirtschaft, Bergbau, Fischen, Ernten, Kochen und Handwerk segelst du über mystische Meere und kümmerst dich um deine Geisterfreunde, um sie schließlich dem Jenseits zu übergeben. Dabei bietet das Spiel ein optisch eindrucksvolles Erlebnis, das gleichermaßen unterhaltsam und ergreifend ist. Was wirst du zurücklassen?

Digitale und physische Optionen sowie ein Vinyl-Soundtrack

Erhältlich ist Spiritfarer für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam, GOG und den Epic Games Store. Der Titel ist außerdem im Xbox Game Pass für Konsole und PCs enthalten. Für Nintendo Switch und PlayStation 4 gibt es bei Amazon eine physische Version*. Wem das nicht reicht, kann bei iam8bit derzeit eine Sammleredition oder den Vinyl-Soundtrack vorbestellen.

Bildmaterial: Spiritfarer, Thunder Lotus Games