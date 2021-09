Am Tag nach Horizon Forbidden West: Xbox erinnert an Smart Delivery

Gestern sorgte Horizon Forbidden West für Negativschlagzeilen. Nicht etwa, weil man das Next-Gen-Upgrade kostenpflichtig macht. Sondern, weil man es nur in teuren Verkaufsversionen anbietet und ansonsten gar nicht zugänglich macht. Die Details dazu lest ihr hier.

Am Tag danach wirbt Xbox Deutschland für das Smart-Delivery-Feature der Xbox Series. Ein zeitlicher Zusammenhang der Ereignisse ist wohl nicht auszuschließen. Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen.

Smart Delivery ist eine der „neuen Technologien“ von Xbox Series X. Microsoft bietet das Feature nach eigenen Angaben allen Entwicklern an – wenn Third-Parties es also nicht nutzen, ist das eine externe Entscheidung. Von allen Spielen der Xbox Game Studios soll Smart Delivery auch in Zukunft unterstützt werden.

Mit Smart Delivery spielt ihr immer und automatisch die beste Version des Spiels. Auch, wenn ihr die Xbox-One-Version kauft und sie später auf Xbox Series weiterspielen möchtet. Dann steht euch automatisch die Series-X-Version zur Verfügung.

Smart Delivery beschränkt sich dabei nicht nur auf digitale Titel. Unterstützt ein Entwickler Smart Delivery, ist diese Funktion auch für Spiele verfügbar, die man als Disc-Version besitzt. Eine vollständige Liste der Spiele, die Smart Delivery unterstützen, führt Xbox übrigens hier. Und hier findet ihr ein ausführliches FAQ zum Feature.

Praktisch. Verdienter Seitenhieb?

Bildmaterial: Halo Infinite, Microsoft