PlayStation Plus im September mit Auftragsmorden, Koch- und Dschungel-Action

Sony PlayStation hat das Line-up für PlayStation Plus im September bekannt gegeben. MitgliederInnen des Abo-Service erwarten ab dem 7. September folgende Spiele:

HITMAN 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Bis dahin habt ihr noch die Chance, die August-Spiele Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 und Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville einzulösen.

Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die August- als auch die September-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek hinzuzufügen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Overcooked! All You Can Eat, Team17