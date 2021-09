25 Jahre Harvest Moon: Marvelous lässt die Bokujou-Monogatari-Serie hochleben

Story of Seasons feiert Geburtstag! Vor 25 Jahren fand die Bokujou-Monogatari-Serie ihren Anfang, die im Westen die längste Zeit als Harvest Moon bekannt war. Als Teil der Feierlichkeiten kündigte Marvelous vor wenigen Tagen bereits die Steam-Veröffentlichung von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town an.

Darüber hinaus wird Story of Seasons: Friends of Mineral Town bekanntlich auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel war zuvor nur für Nintendo Switch verfügbar. Am Wochenende wurde Friends of Mineral Town bereits für Japan datiert, wo es am 27. Oktober für Xbox One und am 25. November für PS4 erscheint.

Im Westen müssen wir noch so lange warten. Am 15. Oktober erscheint Friends of Mineral Town sowohl physisch als auch digital in Europa für beide Plattformen. Bei Friends of Mineral Town handelt es sich um ein Remake des 2003 veröffentlichten GBA-Titels.

Im neuen Anniversary-Trailer könnt ihr nochmal gemeinsam mit Marvelous durch die Seriengeschichte schlendern. Wann habt ihr euer erstes Harvest Moon gespielt? Oder hieß es da schon Story of Seasons?

25 Jahre Story of Seasons

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Story of Seasons, Marvelous