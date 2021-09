Super Monkey Ball: Banana Mania stellt uns heute Hello Kitty vor

Sega überrascht uns weiter mit Gastauftritten für Super Monkey Ball: Banana Mania. Heute in der Vorstellung: Hello Kitty! Offenbar steckt Sega gerade alles in kleine, durchsichtige Bälle, was nicht schnell genug ist. Und nicht mal Sonic war schnell genug. Man darf gespannt sein und Wetten abschließen, wen Sega als Nächstes aus dem Hut zaubert.

Die bisherigen Gäste

Neben der bekannten Affenbande sind Beat aus Jet Set Radio, das bekannt Duo Sonic und Tails sowie Kazuma Kiryu aus Yakuza mit dabei. Diese gibt es im Grundspiel. Morgana aus Persona 5 stellte man zur Gamescom 2021 vor, hier müsst ihr aber bis am 2. November warten und 4,99 Euro bezahlen. Hello Kitty gibt es gleich zum Launch, aber auch für 4,99 Euro.

Bei Super Monkey Ball: Banana Mania handelt es sich um eine Remaster-Collection der Titel Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe. Laut Sega enthält die Collection über 300 modernisierte Level und Labyrinthe, 12 Minispiele und etliche knallbunte Charaktere.

Super Monkey Ball: Banana Mania soll am 5. Oktober 2021 erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition für Konsolen* vorbestellen. Hier bekommt ihr neben dem Spiel auch zehn exklusive Anpassungs-Items und ein Wendecover.

Hello Kitty rollt mit

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Mania, Sega