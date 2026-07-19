Das war … Kalenderwoche 29/2026

Weiter beschäftigte uns die digitale Zukunft von Sony, daneben haben wir noch eine Pokémon-Geschichte, die Zukunft von Tales of sowie eine Zensurdebatte für euch. Danach folgt der gewohnte Block mit den Videos der Woche sowie ganz am Schluss noch ein Review, Preview und eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Aufregung rund um Sonys Abkehr von der Disc-Produktion geht weiter. In diesem Fall ist es jedoch unwahrscheinlich, dass europäische Gesetze diesen Schritt verhindern. Aus Mexiko erreichte uns hingegen die Meldung einer Kartellbeschwerde. Den Ärger vieler Fans bekommen jedoch auch Indie-Studios zu spüren, wenn ihre Spiele auf PlayStation-Kanälen auftauchen.

Wenn Pokémon im ZDF-Fernsehgarten vorkommt, was kann da schon schiefgehen? Nun, einiges. Jedenfalls folgte eine Rassismus-Debatte, welche wohl zu vermeiden gewesen wäre.

Wenn erscheint endlich ein neues Tales of, das kein Remaster ist? Dazu gibt es immerhin eine kleine Wasserstandsmeldung, aber konkrete Informationen müssen leider warten.

Einen Aufreger gab es auch um das neue Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5, Xbox Series, PC). So ist eine eher belanglose Zensur aufgefallen, welche nicht unbedingt nötig scheint.

Mit Langrisser: Sea of Sword (PC, Mobil) erhält die Fantasy-SRPG-Reihe einen neuen Ableger, der Soundtrack könnte hier ein Highlight werden. Den Sprung auf Konsolen schafft ein anderes Mobile-Game mit Shironeko Project INFINITY (Switch, Switch 2). Eine kreative Neuankündigung stellt Attack Only (PC) dar, das RPG verfolgt ein Meta-Konzept. Mit einem neuen Trailer zeigte sich Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) und stellte die Grafik ins Zentrum. Ganz um den Titelhelden ging es bei Marvel’s Wolverine (PS5). Ab sofort erhältlich ist Digimon UP (Mobil) und bei Ratchet & Clank: Ranger Rumble (Mobil) hat die Phase der Vorregistrierung begonnen.

Bei Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) gab es den nächsten Charakter-Trailer zu sehen. Entspannt wird es im August mit Lou’s Lagoon (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) aus Hamburg, im September geht der Sommer mit Farming Camp (PS5, Switch, Xbox Series, PC) weiter und im Oktober geht es düster weiter mit Emberville (PC). Von Game Freak stammt Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC), hier gab es einen Überblick über die Kämpfe. Für nostalgische Gefühle sorgen könnte Agent 64: Spies Never Die (PC), während sich Meine Oma (88) (PC) einem ernsten Thema annimmt.

Es folgt ein kleiner Block mit Square Enix! So kommen Octopath Traveler und Octopath Traveler II auch noch auf Switch 2, ab sofort auf die neue Nintendo-Hardware portiert wurde gar Star Ocean: The Second Story R. Ebenfalls ansehen konnten wir uns ein Video zum 25. Geburtstag von Final Fantasy X. Schon in wenigen Tagen schafft es Neko Odyssey auch noch auf Nintendo Switch. Die wichtigsten Details für die kommende Version 3.1 von Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) haben wir für euch ebenfalls noch parat. Auch zu Mario Tennis Fever (Switch 2) könnt ihr euch ein kostenloses Update sichern. Immer konkreter wird das Programm der kommenden Gamescom, neu hat auch SEGA die Teilnahme bestätigt. Kurz vor dem Start steht das Palworld Official Card Game und so funktioniert das.

Damit kommen wir nun noch zum einzigen Review der Woche von JPGAMES! Richtig verrückt zeigte sich dabei das Zug-Abenteuer Denshattack! (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Der wilde Ritt überzeugt als Arcade-Rail-Action und auch der Artstyle macht den Titel zu einem selten gewordenen Erlebnis.

Einen ausführlichen Blick geworfen haben wir auch in die aktuelle Beta zu Honkai: Nexus Anima (PC, Mobil). Das Monstersammelspiel zeigte sich verbessert und könnte im Genre ein Top-Titel werden – trotz eigenwilligem Kampfsystem.

In einer aktuellen Kolumne haben wir uns nochmals mit Sonys Digital-Strategie beschäftigt. Denn auch der PlayStation Store macht keine gute Figur. Hier müsste auf jeden Fall nachgebessert werden.