Nach Disc-Abkehr: Sony sieht sich mit erster Kartellbeschwerde konfrontiert

Sony macht jahrelange Befürchtungen zur Realität: Ab Januar 2028 wird die Produktion von neuen Spielen auf Disc eingestellt. Die kontroverse Entscheidung traf in den letzten Tagen auf die lautstarke Kritik zahlreicher PlayStation-Fans. Nach politischen Diskussionen in Frankreich, winken nun erste Schritte staatlicher Regulierungsbehörden, konkret aus Mexiko.
Wie LevelUp berichtet, bereiten die Abgeordnete Iraís Reyes und der Senator Luis Donaldo Colosio eine Beschwerde bei der mexikanischen Kartellbehörde vor, in der sie eine Untersuchung der Auswirkungen von Sonys Entscheidung fordern. Reyes und Donaldo Colosio gehören zwar der mexikanischen Partei Movimiento Ciudadano an, beabsichtigen jedoch, die Beschwerde als Privatpersonen einzureichen.
„Wenn Discs verschwinden, können PlayStation-Besitzer nicht mehr frei entscheiden, wo sie ihre Spiele kaufen, sondern sind gezwungen, diese ausschließlich über den Sony-Store zu erwerben“, so Reyes. Die Abgeordnete ist dafür bekannt, sich für Verbraucherbelange im Gaming-Bereich einzusetzen. So hatte sie sich bereits gegen die von Präsidentin Claudia Sheinbaum für 2025 geplante Steuer von acht Prozent auf digitale Plattformen ausgesprochen.
„Einzelhändler wie Liverpool, Sanborns und GamePlanet würden nicht mehr um den Verkauf neuer Videospiele konkurrieren, und auch der Gebraucht- sowie der Tauschmarkt – die enorm groß sind – würden wegfallen“, ergänzt Colosio.
Handelt Sony verbraucherfeindlich?
Die Beschwerde geht davon aus, dass Sony zum alleinigen Anbieter von PlayStation-Spielen werden würde, und fordert die Regulierungsbehörden auf, zu prüfen, ob dieses Verhalten verbraucherfeindlich ist. Man argumentiert, dass ein solcher Schritt anderen Unternehmen, die derzeit PlayStation-Discs verkaufen, schaden und den Preiswettbewerb ausschalten könnte. Zudem führen die PolitikerInnen an, dass derartige Praktiken als monopolistisch eingestuft werden könnten und gegen das mexikanische Bundesgesetz über den wirtschaftlichen Wettbewerb verstießen.
Als Beispiel dafür, was die alleinige Kontrolle über eine Plattform künftig für Spiele bedeuten könnte, nannten die beiden Sonys jüngste Entscheidung, über 500 Filme und Fernsehsendungen aus den PlayStation-Konten der User zu entfernen, ohne eine Rückerstattung anzubieten.
„Sony würde innerhalb seines eigenen Ökosystems zugleich als Schiedsrichter und als Spieler agieren – und wir wissen, was passieren kann, wenn ein einziges Unternehmen jeden Teil des Marktes kontrolliert“, fügt Reyes hinzu. Was das etwa für unsere Geldbeutel bedeuten könnte, darüber berichteten wir erst kürzlich.
Ein weiteres Argument: Die ausschließliche Bindung an einen einzigen digitalen Store benachteiligt SpielerInnen, die in Regionen mit schlechter Infrastruktur leben und keinen Zugang zu schnellem Breitbandinternet haben. „Wenn man alles auf digitale Angebote umstellt, geht man davon aus, dass jeder Zugang zu zuverlässigem Hochgeschwindigkeitsinternet hat – doch wir wissen, dass dies nicht der Realität in ganz Mexiko entspricht“, so Colosio.
via Eurogamer, Bildmaterial: PlayStation
9 Kommentare
Wir wissen allerdings auch wie der weg weitergehen wird denn genau das gleiche Szenario hatten wir mit dem PC ebenfalls. Man hat mit Code in a Box angefangen aber weil die Kunden so schlussendlich eh nix mehr in der Hand haben werden sie eh eher direkt online kaufen. Wodurch die Händler nach und nach ihre "Games" aus den Regalen nehmen weil sie sich eh nicht mehr verkaufen.
Das Priblem wird also nicht sein das Sony keine Slternativen anbietet sondern weil die Händler diese Alternativen schlussendlich ablehnen genauso wie die Käufer.
Gleiches Thema...
Andere Gründe...
Anderer Vermuteter Ausgang...
Wissen über die Zukunft 0% ...
Vermutungen über die Zukunft 100% .
...
Im Nachhinein lässt es sich "Natürlich" Äußerst Leicht argumentieren, dass man gewisse Dinge doch Angeblich schon Vorher gewusst habe...
Beweisen lässt sich Solch Angebliches Wissen über Vollendete Zukünftige Ereignisse aber (Sicherlich) Nicht.
...
Bleiben Weiterhin Nur Vermutungen (was die Zukunft betrifft) .
🤷♂️
Bingo. Damit hat die Beschwerde in dieser Form geringe Aussichten auf Erfolg.
Die würden - wie alle Steuern, Zölle, etc. - eh am Ende auf die Verbraucher*innen umgelegt werden. Die Disc würde dadurch nicht zurückkehren, nur das digitale Erlebnis noch teurer.
Der Gebrauchtmarkt fällt weg, das stimmt definitiv. Fragt sich, in wie weit Händler Code in a Box überhaupt in ihr Sortiment aufnehmen und damit konkurrieren? Wird es da bei Sony überhaupt ausreichend Nachfrage geben oder werden das Ladenhüter? Falls Letzteres eintritt, könnte diese Kaufoption wegfallen und am Ende tatsächlich nur noch der PS-Store übrig bleiben. Dann wäre das Argument des "digitalen Monopols" wieder gültig. Wird sich aber erst Monate, wenn nicht gar Jahre nach Ende 2027 zeigen, also zeitnah darf man nicht auf Besserung hoffen.
Wo waren diese Witzbolde 2009?
Zumindest aus meinem Job im Einzelhandel kann ich sagen, dass CiaB selbst bei ottonormal-Kunden bei Switch relativ unbeliebt sind. Das orange Label vorne ist natürlich plakativ und bei dieser Plattform kaufen viele uninformierte Eltern und Großeltern Spiele für die Kinder. Das schreckt ab.
Aber Sony hat jetzt fast 1,5 Jahre Zeit ein System zu entwickeln, dass für alle Seiten vorteilhafter ist. Bei PC ist alles viel umumständlicher. Dort werden Codes oft erst bei Bezahlung aktiviert und lassen sich meist bei Rückgabe auch deaktivieren. Sprich, können zurückgegeben werden. Außerdem können wir inzwischen eine Vielzahl „Xbox Play Anywere“-Codes selbst genieren und dem Kunden verkaufen. Ein Anfang…
Ich bin auch emotional an die Disc gebunden. Aber es wäre naiv zu glauben, dass Sony keinen Masterplan entwickeln würde, damit der Übergang klappt. Der Handel ist für die Sichtbarkeit immernoch wichtig und es wird weiterhin adäquat Aktionen geben. Und Square, Capcom und Co. werden diese Sichtbarkeit auch nicht aufgeben.