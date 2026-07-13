Zwei der besten HD-2D-RPGs kommen auf die „Switch 2“ – aber mit Wermutstropfen

Im Rahmen des Livestreams zum 8. Jubiläum der Reihe hat Square Enix angekündigt, dass Octopath Traveler und Octopath Traveler II für Nintendo Switch 2 erscheinen. In Japan sind beide Titel ab sofort digital erhältlich.

Für Europa heißt es dagegen noch etwas Geduld: Hier erscheinen die beiden Rollenspiele erst am 1. Oktober 2026 in der neuen „Switch 2“-Version.

Eine physische Version soll es jeweils aber auch noch geben. Wie durch den Square Enix Store bekannt wurde, setzen beide Versionen aber auf eine Game Key Card.

Verbesserte Technik, aber kein Upgrade-Pfad

Im veröffentlichten Trailer spricht Square Enix bislang lediglich von einer verbesserten Auflösung und einer höheren Bildrate. Weitere technische Verbesserungen oder zusätzliche Inhalte wurden nicht angekündigt.

Außerdem bestätigt der westliche Trailer zwei Punkte, die nicht alle Fans freuen dürften: Es wird keinen Upgrade-Pfad von den alten Switch-Versionen auf die „Switch 2“-Fassungen geben. Ebenso lassen sich Spielstände nicht zwischen der Switch- und der Switch-2-Version übertragen. Während der erste Teil bei 3 GB Downloadgröße bleibt, wiegt der zweite Teil rund 500 MB mehr als die originale Fassung auf der Switch (6 GB).

Im Nintendo eShop werden die beiden Spiele jeweils 59,99 Euro kosten. Wer beide Titel gemeinsam erwerben möchte, kann zum Bundle für 74,99 Euro greifen.

Team Asano bleibt auf der Switch 2 präsent

Mit den Neuauflagen sind nun alle Octopath Traveler-Spiele auf der neuen Nintendo Hardware in einer dedizierten Version verfügbar. Die Reihe feierte ihren Ursprung einst auf der Nintendo Switch, bevor später Umsetzungen für PC, Xbox und PlayStation folgten.

Erst im vergangenen Dezember veröffentlichte das Square Enix außerdem Octopath Traveler 0 für Nintendo Switch 2 und die anderen Plattformen. Vor wenigen Wochen folgte mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales bereits das nächste HD-2D-Abenteuer des Studios. Unsere Eindrücke dazu findet ihr natürlich ebenfalls bereits in unserem Test.

Der Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire