Mario-Ableger erhält kostenloses Galaxy-Update mit vielen neuen Inhalten

Nintendo hat das Version-1.1.0-Update für Mario Tennis Fever veröffentlicht. Das kostenlose Update bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel – allen voran eine neue Arena im Stil von Super Mario Galaxy, einen außergewöhnlichen Schläger und weitere Spielmöglichkeiten.

Seit dem 12. Februar ist Mario Tennis Fever exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich.

Super Mario Galaxy hält Einzug auf den Tennisplatz

Highlight des Updates ist der neue „Galaxy Court“, der von Super Mario Galaxy inspiriert wurde. Die Matches finden auf einem fernen Planeten statt, auf dem Bälle besonders hoch abspringen. Im neuen „Galaxy Court Match“ sorgen außerdem verschiedene Kometen im Laufe der Partie für wechselnde Effekte und verändern die Strategie immer wieder.

Passend dazu hält mit dem „Black Hole Racket“ ein neuer Fieber-Schläger Einzug ins Spiel. Trifft dessen Spezialschlag den Boden, entsteht ein Schwarzes Loch, das nahegelegene SpielerInnen anzieht und ihnen Schaden zufügt.

GameShare, neue Inhalte und zahlreiche Verbesserungen

Mit Version 1.1.0 unterstützt Mario Tennis Fever außerdem GameShare über GameChat. Dadurch können Freunde auch ohne eigene Spielversion gemeinsam Partien bestreiten – vorausgesetzt, es besteht eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

Darüber hinaus ergänzt Nintendo fünf neue Farbvarianten für Luma, Marios klassisches Outfit als freischaltbare Belohnung, neue Zufallsoptionen für Schläger sowie zahlreiche Balance-Anpassungen an Figuren, Schlägern und Spielmechaniken. Wie gewohnt runden kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen das kostenlose Update ab. Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier.

Der Update-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo