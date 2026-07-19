Neues, düsteres „Diablo-Farming-RPG“ trumpft mit „Final Fantasy“-Cast auf

Wir haben schon einige Male über Emberville berichtet, das bisher vor allem mit seinen spielerischen Ansätzen für Interesse sorgte. Fight-and-Farm: Beliebte Farming- und Crafting-Mechaniken, vermischt mit actionreichen Kämpfen, Looting und prozedural generierten Biomen, die an Diablo erinnern. Das brachte Emberville schon den Titel als Diablo-Farming-RPG ein.

Jetzt sorgt das Spiel erneut für Furore, und zwar nicht nur, weil man mit dem 27. Oktober endlich den konkreten Start für den Early-Access bei Steam mitgeteilt hat. Dazu gab man auch noch den Cast bekannt – und der ist mit großen Namen gespickt. Kurios: Mehrere „Final Fantasy“-SprecherInnen sind wieder vereint!

Nachdem man schon vor Monaten Doug Cockle, Amelia Tyler, Alex Jordan und Abubakar Salim als Teil des Casts zu Emberville enthüllt hatte, legt man nun nach. Matthew Mercer (Vincent) sowie Briana White (Aerith) kennen wir von der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII, während Ben Starr (Clive Rosfield) sowie David Menkin (Barnabas) und Harry McEntire (auch Noah in Xenoblade Chronicles 3) aus Final Fantasy XVI dazustoßen.

Reicht euch noch nicht? Jennifer English (Maelle) aus Clair Obscur: Expedition 33 sowie Nick Apostolides (Leon S. Kennedy) in Resident Evil und Elias Toufexis (Adam Jensen) aus der Deus-Ex-Reihe ergänzen das Line-up. Eine wirklich beeindruckende Liste für das „kleine“ Farming-RPG.

Ach, einen neuen Trailer gibt’s heute auch noch. Das Video zeigt die Reise des Spielers vom Erwachen im geheimnisvollen Vitromotus bis hin zur Verwandlung eines vergessenen Anwesens in ein blühendes Zuhause.

„Von gefährlichen Expeditionen und rasanten Kämpfen bis hin zum Handwerk, Wiederaufbau und der Entdeckung neuer Gefährten – der Trailer fängt den befriedigenden Rhythmus ein, der das Herzstück von Emberville ausmacht: sich hinauswagen, gestärkt zurückkehren und einer Welt am Rande des Untergangs langsam wieder Leben einhauchen.“

Der neue Trailer:

Cast-Reveal-Trailer:

Bildmaterial: Emberville, Cygnus Cross