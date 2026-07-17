Der September wird noch voller: Cozy-Game verbindet Farmleben mit Feriencamp

Der September füllt sich weiter mit Neuerscheinungen. Nun hat auch das gemütliche Farmspiel Farming Camp seinen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Publisher SOEDESCO und Entwickler Innerfire Studios bringen das Spiel am 24. September für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam auf den Markt.

Erstmals vorgestellt wurde der Titel im Januar dieses Jahres. Seitdem folgten unter anderem ein Story-Trailer – nun wissen wir endlich, wann das Cozy-Spiel erscheint.

Farmleben trifft Sommercamp

In Farming Camp schlüpft ihr in die Rolle der jungen Alessandra, lange bevor sie zur berühmten „Evertree-Bäuerin“ wurde. Gemeinsam mit zwei weiteren Nachwuchs-LandwirtInnen nehmt ihr an einem Ferienlager teil und kämpft darum, das erfolgreichste Farming-Team des Camps zu werden.

Neben dem Anbau von Pflanzen und der Pflege von Tieren stehen auch zahlreiche Aufgaben, Unterrichtseinheiten und Missionen auf dem Programm. Gleichzeitig entwickelt ihr Freundschaften mit den anderen Camp-TeilnehmerInnen und erlebt eine Geschichte voller Humor, kleiner Dramen und alltäglicher Überraschungen.

Minispiele und handgezeichnete Spielwelt

Zum Alltag gehören außerdem verschiedene Minispiele. So vertreibt ihr Schädlinge gegen die Zeit, hackt Holz, bereitet Mahlzeiten zu oder kümmert euch gemeinsam darum, den Campingplatz in Schuss zu halten und möglichst viele Punkte im Wettbewerb zu sammeln.

Optisch setzt Farming Camp auf eine handgezeichnete 2D-Welt aus der Vogelperspektive. Mit seinem Fokus auf eine entspannte Einzelspieler-Erfahrung, sympathische Figuren und klassisches Farming reiht sich der Titel in die wachsende Zahl an kleinen und großen Games ein, die in diesem Herbst um die Aufmerksamkeit der SpielerInnen konkurrieren.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Farming Camp, SOEDESCO, Innerfire Studios