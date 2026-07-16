Neuer Trailer und Vorregistrierung: Das neue „Ratchet & Clank“ steht in den Startlöchern

Erst im November vergangenen Jahres wurde mit Ratchet & Clank: Ranger Rumble ein neuer Ableger der beliebten PlayStation-Reihe vorgestellt. Das Mobile-Spiel sorgte damals allerdings nicht nur für Begeisterung, schließlich warten wir jetzt seit fünf Jahren auf einen neuen Hauptteil. Nun gibt es neue Informationen, einen frischen Gameplay-Trailer und die Vorregistrierung ist offiziell gestartet.

Zwölf Helden, sechs Modi und PvP-Arena-Kämpfe

Ratchet & Clank: Ranger Rumble entsteht bei Oh BiBi in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games. Das Free-to-play-Spiel setzt auf schnelle Multiplayer-Gefechte und schickt euch in Captain Qwarks Trainingssimulation, um die nächste Generation der Galactic Rangers zu finden.

Zum Start stehen zwölf spielbare HeldInnen zur Verfügung – darunter auch komplett neue Figuren und Lombaxe, die gemeinsam mit Insomniac Games entwickelt wurden. Jede Figur besitzt eigene Fähigkeiten, einen individuellen Spielstil und freischaltbare kosmetische Gegenstände.

SpielerInnen erwarten außerdem sechs verschiedene Spielmodi, darunter klassische Teamkämpfe, PvE-Herausforderungen, ein Battle-Royale-ähnlicher Modus sowie eine ungewöhnliche Variante, die Fußball mit den verrückten Waffen der Serie kombiniert.

Vorregistrierung läuft bereits

Die Vorregistrierung für iOS und Android ist ab sofort geöffnet. Dabei setzt Sony auf ein bekanntes Community-System: Je mehr Menschen sich weltweit vorab registrieren, desto mehr Belohnungen werden für alle zum Veröffentlichungsstart freigeschaltet. Dazu gehören verschiedene Ingame-Währungen sowie als letzte Stufe ein exklusiver Clank-Anzug für den Helden Widget.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht. Bis dahin soll das Entwicklerteam das Spiel weiter optimieren und zusätzliche Inhalte vorbereiten. Einen ersten Eindruck davon liefert der nun veröffentlichte Gameplay-Trailer.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ratchet & Clank: Ranger Rumble, Sony, Insomniac Games, Oh Bibi