Die Hoffnung, dass europäische Gesetze Sonys Disc-Abkehr verhindern, erhält Dämpfer

Die Gaming-Community reagiert mit massivem Widerstand auf Sonys einschneidende Ankündigung, die Produktion von physischen PlayStation-Discs ab dem Jahr 2028 komplett einzustellen. Sammler, Fans und Aktivisten forderten lautstark das Eingreifen von Regulierungsbehörden. Die Hoffnung auf einen rechtlichen Riegel hat nun einen herben Dämpfer erhalten. Die EU-Kommission gibt dem Konsolenhersteller Rückendeckung.
Der EU-Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz, Michael McGrath, hat in Straßburg vor Journalisten im Europaparlament deutlich gemacht, dass es nicht die Aufgabe der Politik ist, in den freien Markt einzugreifen, solange keine Gesetze gebrochen werden.
„Es läuft letztlich auf kommerzielle und vertragliche Freiheiten hinaus. Unternehmen steht es frei, Spiele und Dienstleistungen in der Art und Weise anzubieten, wie sie es für richtig halten – vorausgesetzt, die Verbraucherrechte werden im Einklang mit nationalem und EU-Recht vollumfänglich geschützt.“
Dabei verwies der Kommissar auch auf die jüngste EU-Entscheidung gegen die Initiative „Stop Killing Games“, bei der neue Gesetze gegen das Abschalten von Online-Spielen abgelehnt wurden. Wenn es schon bei digitalen Lizenzen keine gesetzlichen Vorgaben gebe, sei die Entscheidung eines Herstellers, die Produktion eines physischen Mediums einzustellen, ein noch klarerer Fall von unternehmerischer Freiheit.
Branchen-Analysten sind sich derweil einig, dass Sony von diesem Kurs nicht mehr abweichen wird. Die negative Reaktion der Community sei einkalkuliert gewesen, nun warte man schlicht ab, bis der Sturm vorüberzieht. Für die nächste Konsolengeneration bedeutet dies wohl endgültig: Eine PS6 mit Disc-Laufwerk wird es ohne ein mittleres Wunder nicht mehr geben.
via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
9 Kommentare
Kann den Vorredner*innen nur zustimmen. Ein Zwang zur Disc-Veröffentlichung ist leider Unsinn. Die Umstellung von Disc auf "Code in a Box" eigentlich auch, aber das ist ein anderes Thema.
Wie war das eigentlich mit dem digitalen Kauf von Musik? Ganz früher (also Anfang der 2000er) hatte ich noch Musik im WMA-Format mit DRM gekauft (unwissend natürlich). Später wurde dann eigentlich überall nur noch DRM-freie Musik im MP3-Format angeboten. Gab es da irgendeine gesetzliche Vorgabe, die Anbieter zum Handeln gezwungen hat? Klar, ist ein ganz simples Beispiel, aber da wurde relativ stillschweigend irgendwann auf DRM verzichtet.
GOG macht es vorbildlich, aber freiwllig nachziehen möchte irgendwie niemand. Ohne gesetzgeberisches Eingriffen auf EU-Ebene für mehr / gestärkte Verbraucherrechte wird sich bei digitalen Spielen wohl wenig ändern.
Genau deswegen schrieb ich , dass wir da noch gesetzlich einiges zu tun haben, damit unsere Verbraucherrechte bei diesem digitalisierten Markt besser geschützt werden in Zukunft ab 2028, denn dieser Wandel der Zeit wird nun mal nicht aufhaltbar sein, egal wie sehr wir versuchen uns dagegen zu lehnen, es wird eine Lawine sein die letztendlich all jene die es versuchen sollten, überrollen wird und mit sich begräbt.
das Beste was mir also machen können, ist lediglich diese Situation zu akzeptieren lernen, und das Beste zu versuchen mit dieser Situation zu machen, damit man in Zukunft mit dieser Situation vernünftig leben kann, weil man sich zumindest gesetzlich eine Grundfeste aufgebaut hat, die es bisher so in der Form nicht gibt - weil sie schlichtweg halt niemals von Nöten war bisher so zu existieren, solange Discs existierten...
Unternehmerische Freiheiten sind schön und gut, solange sie aber nicht zur Monopolisierung einer ganzen Marktsituation führen und dern Verbraucher um Grundsatzrechte versuchen arglistig zu beschneiden, einfach aus reiner Geldgier heraus, die einem die Monopolstellung dadurch sicher, die man sich selbst geschaffen hat.
Eines der wichtigsten Grundsätze, die zu unserem Schutz der Verbraucherrechte zwingend nun vor 2028 gesetzlich neu geregelt werden muss, ist die Grundsatzannahme, dass "der Kauf eines digitalisierten Spiels automatisch bedeutet, dass man sich lediglich nur eine Lizenz erwirbt"
Das ist lobbysierter Schwachsinn!!! Dem hat sich bisher jeder bloß untergeordnet, weil es nie nötig war, solange Disks existieren, was anderes dagegen zu behaupten.
Sobald Sony hier einseitig jedoch versucht sich monopolisierende Tatsachen zum Eigenvorteil zu schaffen, muss das zwingend anders betrachtet werden zu unserem eigenen Schutz der Verbraucherrechte, weil es eben einfach keine andere Alternative für den Verbraucher gibt, außer, jene, die praktisch als Illegal betrachtet werden, die nur für PC-Besitzer funktionieren....nämlich Spielpiraterie und gebrannte Disks - so sieht die ungeschönte Wahrheit doch nun mal aus, in welche uns diese Veränderung nach dem Motto - friss oder stirb - drängt, wer unbedingt seien Spiele noch weiterhin auf ner Disk haben will...
Die Leute fangen nicht ohne Grund an wie verrückt jetzt an PS5 Emulatoren zu basteln !!
https://videocardz.com/newz/ps5-emula…ready-run-on-pc
https://tech.sportskeeda.com/gaming-news/fi…everything-know
damit man sich seine Spiele notfalls aufm PC raubkopiert auf Disk später brennen kann und halt vom PS5-Emulator dann die DRM freien gebrannten Disks abspielt - soweit sind viele Leute gewillt zu gehen, die die nötigen Mittel dafür besitzen getrau dem Motto" Wenn digitale Spiele kein Besitz mehr sind - (BESITZ, nicht Eigentum, das sind Unterschiede!! von Eigentum war für jeden der auch was Grips in der Birne hat nie die Rede) - dann ist Spielebrennen auch nicht illegal.
Es muss zwingend geändert werden zu unserem eigenen Schutz, das der Kauf eines digitalen Spiels exakt genauso betrachtet und behandelt wird, wie ein physisches Spiel, denn der Käufer hat nun mal überhaupt keinen Einfluss darauf, in welcher Form er das "Produkt", also das Spiel kauft. Er erwirbt jedoch unabhängig von der Formsache des Spiels das Recht auf den Besitz des Spiels, welcher durch den Kaufvertrag zwischen dir und den Unternehmen durch Begleichung des Bargelds oder durch digitale Bezahlung zustande kam.
Es darf nicht passieren, dass mir uns hier dem Monopol von Sony dann einfach beugen und und nichtssagend und tuend ins offene Industrie-Messer rennen offenen Auges, dass uns Sony aus lauter Geldgier vorhält, weil sie uns allen weismachen wollen zu ihren eigenen Gunsten natürlich, die ihnen mehr Macht verleihen, dass der Kauf eines digitalen Spiels lediglich eine Lizenz sei, die man seitens Sonys dem Käufer jederzeit einfach wieder nehmen kann.
Und genau das kann und darf so einfach nicht sein und genau dagegen gilt es sich auf politischer Ebene genaustens zu beraten, abzustimmen und einstimmig gemeinsam gegen vorzugehen auf Gesetzesebene weltweit, nicht nur in der EU, sondern einstimmig weltweit, damit da Sony und potenzielle Trittbrettfahrer am Markt, die jetzt genaustens verfolgen, wie Sony vorgeht, um das vermutlich denen dann nachzuahmen später - da keine Schlupflöcher drin vorfinden, die man für sich wieder ausnutzen kann zum Leidwesen der Verbraucher, sprich uns.
Wenn in Zukunft Sony irgendwelche digitalen Spiele, die keine MMOS sind mit irgendwelchen Onlinefunktionen, es somit keine Server gibt und damit verbundene Erhaltungskosten und es dann nicht mehr möglich sein sollte diese Spiele spielen zu können, obwohl man sie sich gekauft hat, dann muss das dazu führen, dass Sony dazu verpflichtet wird Rückerstattungen hinnehmen zu müssen und zwar basierend darauf, wie alt das Spiel war.
Weniger als 1 Jahr = Volle Rückerstattung, ab 1 Jahr 75% Rückerstattung, ab 3 Jahre 50% Erstattung, ab 5 Jahre 25%, über 5 Jahre, nichts mehr
Solch eine Regelung sollte zumindest schon mal dazu führen, dass ein Sony nicht übermütig wird und frei nach Laune versucht überall den Rotstift einfach anzusetzen, weil man ohnehin keine "negativen Konsequenzen" zu spüren bekommen täte. Wenn du jedoch zu befürchten hättest, dass du ne Klagewelle aus Erstattungen kassierst weltweit, dann überlegt sich ein Sony es vielleicht schon eher, wann und ob sie ein Spiel einstampfen tun.
Des Weiteren müssen unsere Verbraucherrechte geschützt werden und Möglichkeiten geschaffen werden auch mit digitalen Spielen die Dinge zu tun, die man mit physischen Spielen auch tun konnte..
Das heißt, Spiele verleihen, verschenken, tauschen, Rückgaben/Rückerstattungen innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der digitalen Kaufbestätigung (Fernabsatzgesetz!!/Vertragliche Pflicht und Vorinformation!!!).. all das muss möglich gemacht werden - ein NEIN, das ist technisch nicht möglich ist absolut inakzeptabel hier.
All das ist sehr wohl technisch möglich, wenn man den Willen dazu aufbringt es denn auch umsetzen zu wollen und man auch politisch den gewissen Nachdruck verliehen bekommt, es umsetzen zu müssen, wiill man nicht große Strafsummen aufgebrummt bekommen von der EU und Co. - wir reden hier schließlich nur noch über Daten und Freischalt/Übergabeprozesse die erfolgen, wie Kontenfreischaltungen, wo die Daten wie Zulassungen/Berechtigungen behandelt werden, die man schließlich in Konteneinstellungen, wie eine Email-Adresse übertragen können muss von einer Person auf eine Andere.
Es werden für diese Art von Prozess dann in Zukunft nur von Seiten Sonys passende Antragsformulare erzeugt geprüft werden müssen, damit eine Person A ihren Besitz rechtmäßig und legitim auf Person B übertragen bekommt und das entweder temporär (Verleihung), dauerhaft (Tausch/Verkauf) oder eben als Abgabe, damit man im Sinne von Sony nach Vorlage des Kaufbelegs, der Vertraglichen Pflicht und Vorinformation eine Rückerstattung beantragen kann, sofern diese innerhalb von 14 Tag nach Kauf des Spiels geschieht.
All das existiert bisher nur nicht, weil es technisch wie gesetzlich verankert einfach bisher nie nötig war.. aber genau das wird sich in weniger als 2 Jahren nun ändern unaufhaltsam, wie eine Lawine eben. Genau darauf gilt es sich jetzt passend vorzubereiten, damit man dann eben nicht 2028 völlig überrascht wird von der heranrollenden Lawine und komplett von ihr hilflos verschluckt wird und darin völlig untergeht.
Ich glaube auch nicht, dass man Sony rechtlich dazu zwingen kann oder sollte, dauerhaft Discs zu produzieren. Das wäre wahrscheinlich kaum sauber abzugrenzen, weil man dann sofort bei der Frage landet, für welche Plattformen, welche Publisher und welche Spiele so eine Pflicht überhaupt gelten soll.
Der wichtigere Punkt ist für mich eher der digitale Kauf selbst. Wenn physische Medien verschwinden, muss klarer geregelt werden, was man beim Kauf eines digitalen Spiels eigentlich bekommt. Im Moment fühlt es sich oft so an, als würde man den vollen Kaufpreis zahlen, aber am Ende nur eine ziemlich schwache Lizenz besitzen, die stark von Store, Account, Servern und Geschäftsbedingungen abhängt.
DRM-freie Musik zeigt ja zumindest, dass digitale Inhalte nicht zwangsläufig komplett vernagelt sein müssen. Bei Spielen ist es natürlich komplizierter, gerade wegen Updates, Onlinefunktionen und Plattformbindung. Trotzdem sollte es bessere Mindeststandards geben: klare Kennzeichnung, Offline-Spielbarkeit wo möglich, Erhalt von Singleplayer-Inhalten und mehr Sicherheit, dass gekaufte Spiele nicht einfach verschwinden.
Eine Disc-Pflicht halte ich eher für den falschen Hebel. Stärkere Verbraucherrechte bei digitalen Käufen wären für mich deutlich sinnvoller.
Das Lizenz- und Urheberrecht schützt geistiges Eigentum. Wenn ich zum Beispiel ein Exemplar eines Buches kaufe, darf ich es nicht vervielfältigen und weiterverkaufen. Was uns logisch und selbstverständlich erscheint, sahen die Drucker vor 300 Jahren ganz anders. Wir haben aus gutem Grund gekämpft dafür, dass geistiges Eigentum geschützt wird. Diese Gesetze sind eine Errungenschaft.
Jetzt sind digitale Güter natürlich etwas ganz anderes als physische. Weil sie ganz einfach vervielfältigt werden können. Was ja einen massenhaften Urheberrechtsbruch praktisch vorauszeichnet. Ein Heiliger bin ich da auch nicht. Ich hatte kein einziges C128-Spiel im Original und herzlich wenige auf dem Amiga. Inzwischen gibt es in der EU ja eine ganze Reihe von Ländervarianten der Piratenpartei, deren Agenda es seit jeher ist, Urheberrechte zu schwächen und bestenfalls ganz abzuschaffen. Der Rechtsbruch ist allgegenwärtig, und die einzige im Raum stehende Lösung ist es, die ganze Rechtslage komplett als "lobbyierten Schwachsinn" abzuschaffen.
Kind mit dem Bade.
Das Argument "habe ich doch gekauft, gehört mir also" kann ich verstehen, stimmt aber eben nicht. Du kaufst ja nicht die Idee, nicht den Code, nicht die Kunst. Und das ist es doch, was Spiele sind, oder? Nicht die kopierbaren Bits und Bytes, sondern Kunst, und die ist nun einmal geschützt, gottseidank. Auf klare Regeln, wie wir das geistige Eigentum anderer nutzen dürfen, können wir aus meiner Sicht nicht verzichten. Spiele müssen als Nutzungsrechte verkauft werden. Werden sie auch. Überall. Egal ob auf Disc, auf Modul oder digital. Egal ob auf PSN, auf Steam oder auch GOG (ich sag's nur, falls hier noch jemand deren AGB nicht gelesen hat).
Entsprechend fand ich den Vorstoß von Stop Killing Games, diese elementare Lizenzierung in Frage zu stellen, moralisch falsch und strategisch geradezu bekloppt, weil die EU nichts dergleichen je in Erwägung ziehen wird.
Der legalen Nutzung einen völlig willkürlichen Riegel vorzuschieben, das ist falsch und das muss unterbunden werden. Darauf hätte sich SKG konzentrieren müssen. Die Behandlung von geistigem Eigentum als gekauftes Gut ist einfach falsch, und sogar die Offline-Variante ist als universelle Forderung überzogen.
Irgendwo freue ich mich sogar auf den Code of Conduct, den die EU dem Antragsteller vorlegen möchte, weil er das Thema endlich wieder in die richtige Richtung lenkt: Nicht darauf, was legal und rechtens ist, sondern darauf, was moralisch richtig und falsch ist.
Und das bringt uns Spielern am Ende vielleicht sogar mehr als irgendeine hanebüchene Forderung, die versehentlich Gesetz geworden ist.
DAs sind natürlich wundervolle Nachrichten und zeigt halt wieder, wie bei der Film/Serie Industrie, das ein Großteil der Piraterie von den Unternehmen eigen verschuldet sind. Als z.B. die Streamingservices wie netflix noch gut und fair waren ist Piraterie zurück gegangen aber als sie angefangen haben die Kunden zu verarschen (wie Sony jetzt) ist Piraterie zurecht wieder um einiges größer geworden.
DAs gleiche wird auch bei Videospielen passieren und solange Sony weiterhin alles die Kunden maximal das Geld auszupressen, freue ich mich echt auf die PS5 und Ps6 Emulatoren. Dadurch wird dann die Playstation komplett nutzlos weil man dann die Exklusiven Spiele auch schön auf den Pc spielen kann.
Am Ende ist es als Sony eigene Schuld das immer weniger ihre Spiele kaufen und die alternativen Wege nehmen und das auch zurecht. Ich glaube ich habe noch nie so sehr gehofft das ein Produkt komplett floppt wie die PS6.