Square Enix feiert den 25. Geburtstag von Final Fantasy X mit diesem speziellen Video

Heute ist es so weit: Final Fantasy X feiert seinen 25. Geburtstag. Der PS2-Klassiker feierte am 19. Juli 2001 in Japan sein Debüt. Aus diesem Anlass hat Square Enix ein neues Video zu Feier dieses Meilensteins veröffentlicht.

Schon vor einigen Wochen hatte Square Enix damit begonnen, verschiedene Merchandise-Projekte aus diesem Anlass vorzustellen. Dazu gehörten auch zwei neue Musik-Alben. Diese wurden später durch „House Grooves“ ergänzt, ein weiteres Musik-Album.

In einigen Tagen wird Square Enix die Remaster-Sammlung aus Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 für Nintendo Switch 2 neu auflegen. Das Abenteuer von Tidus und Yuna wird ab dem 23. Juli auf der neuesten Nintendo-Generation erhältlich sein. Leider gibt es für Fans einige Dämpfer. Beispielsweie die nur „halb“ physische* Veröffentlichung in Japan auf Game Key Card. In Europa gibt es nur eine digitale Version. Schade, denn schon die Handelsversion, die es einst in Europa zur Switch-Version* gab, bietet nur Final Fantasy X auf der Cartridge.

Auf neue „Inhalte“ aus dem Universum von Final Fantasy X dürfen sich Fans aktuell auch freuen. Es gibt eine brandneue Geschichte rund um Tidus, Yuna und Co. – und zwar im Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent. Die Kollaboration bringt eine originale Geschichte, die vom Szenario-Autor des Originals (Kazushige Nojima) und dem Character-Designer Tetsuya Nomura betreut wurde. Auch in Final Fantasy Resonance erlebt Tidus bald ein Comeback.

Kommt Final Fantasy X-3?

Final Fantasy X erschien 2001 als PS2-Exklusivspiel und erhielt später als erstes Final Fantasy ein direktes Sequel. Das Spiel ist bis heute in der Fangemeinde beliebt, erhielt allerdings auch schon Neuauflagen wie Final Fantasy X / X-2 HD Remaster. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte um ein Remake, die sich bis heute allerdings nicht bestätigt haben.

Noch heißer diskutiert wurde in den letzten Jahren ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Square Enix