So funktioniert das Palworld-Kartenspiel, das in wenigen Tagen an den Start geht

Am 30. Juli wird Bushiroad das im Januar erstmals angekündigte Palworld Official Card Game veröffentlichen. Zum Start erscheinen das Booster-Set „Dawn of Palpagos“ sowie zwei Trial-Decks namens „Rot · Blau“ und „Grün · Lila“. Ein weiteres Booster-Pack „Legends Awaken“ ist für den 30. Oktobe rangekündigt.

Die offizielle Webseite zeigt zudem einige Kartenzeichnungen und feiert die Vorbestellung von 3,5 Millionen vorbestellten Kartenpacks. Das Kartenspiel erscheint auf Japanisch, Englisch und Chinesisch in 18 Regionen der Welt.

Derzeit fanden und finden verschiedene Presales statt, unter anderem zuletzt bei der Anime Expo in Los Angeles, beim Bushiroad Summer Fest auf den Philippinen und bald in Manchester, UK oder bei der Japan Expo in Paris.

Das Kartenspiel übernimmt dabei viele Elemente des Videospiels – darunter Survival-Elemente, Basis-Management und Ressourcen-Management – und verwandelt es in ein kompetitives Zwei-Spieler-Format. Die speziellen Eigenschaften sowie die Kampf- und Arbeitsmechaniken der Pals sollen dabei spielentscheidend sein.

Kartenkämpfe mit bekannten Pals

Die Regeln des Kartenspiels ausführlich zu erläutern, würde an dieser Stelle zu weit gehen – glücklicherweise veröffentlicht Pocketpair ein Video, das diese im Detail erklärt.

Das Spielfeld wird zweigeteilt. Die „Souls“ liefern euch die nötigen Ressourcen und Energie für den Kampf, der im „Main Deck“ ausgetragen wird. Im Kampf geht es nicht nur Monster vs. Monster, denn der Spieler oder die Spielerin ist jederzeit mit im Geschehen – nach 15 Lebenspunkten ist das Spiel zu Ende.

So soll es möglich sein, mit einer Menge kleiner Monster ein Deck zu bauen, das konstant geringen Schaden zufügt, um auf diese Weise Decks mit einem oder zwei großen, starken Monstern ausstechen zu können.

Viele „kleine“ Pals können durch Vielseitigkeit gewinnen

Die Spielregeln fördern diese Strategie sogar. Denn eine direkte Verteidigung gegen eine größere Menge an Monstern ist nur selten möglich. Nach einem Angriff führt der angegriffene Spieler einen Damage-Check durch, indem er Karten in Höhe des „Strike“-Wertes aufdeckt. Erscheint dabei eine Karte mit einem glänzenden „Lucky Icon“, wird der Schaden verhindert. Das bedeutet: Je höher der Schaden auf einmal, desto größer auch die Chance, dass er abgewehrt wird.

Durch die zunehmende Menge an Souls auf dem Spielfeld werden im späteren Spielverlauf auch die Monster stärker und die Strategien diverser. Es kann daher von Vorteil sein, ein Soul-günstiges Pal zu spielen, das auch die Basis stärken und somit neue Karten nachziehen lässt, statt anzugreifen.

Anspielbericht von Automaton

Automaton Media zieht deshalb in einem ersten Anspielbericht das Fazit: „Eine Partie dauerte in der Demo etwa 20 Minuten, trotz wiederholtem Nachlesen der Karten. Mit zunehmender Erfahrung dürfte das Tempo noch steigen.

Insgesamt entwickeln sich die Kämpfe durch das Zusammenspiel aus Kampf- und Arbeitsfähigkeiten der Pals. Gerade dieses Zusammenspiel macht den Reiz aus – und zeigt, dass die Stärken von Palworld überzeugend in ein Kartenspiel übertragen wurden.“

Das Video-Tutorial:

via Automaton Media, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair