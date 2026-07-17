Neko Odyssey bringt die Katzenjagd bald auch auf die Nintendo Switch

Bereits Ende 2024 erschien Neko Odyssey für den PC. Schon bald dürfen auch Nintendo-SpielerInnen zur Kamera greifen: Publisher Flyhigh Works und Entwickler Secret Character veröffentlichen das entspannte Katzen-Abenteuer am 30. Juli für die Nintendo Switch. Passend zur Ankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Auf der Suche nach dem perfekten Katzenfoto

In Neko Odyssey dreht sich alles um das Fotografieren von Katzen. Ihr erkundet eine gemütliche Kleinstadt, spürt die Samtpfoten an den unterschiedlichsten Orten auf und haltet ihre schönsten Momente mit der Kamera fest. Anschließend ladet ihr eure Bilder in einem fiktiven sozialen Netzwerk hoch, sammelt Likes und schaltet nach und nach neue Hinweise auf seltene Katzen und besondere Posen frei.

Nicht jede Katze lässt sich allerdings sofort fotografieren. Manche möchten zunächst Vertrauen fassen oder erfordern kleine Ereignisse, bevor sie sich vor die Linse wagen.

Mehr als nur ein Fotoalbum

Neben der entspannten Fotojagd erzählt Neko Odyssey auch eine Geschichte. Während ihr die Stadt erkundet und immer neue Motive entdeckt, setzt ihr nach und nach Hinweise zusammen und kommt den Geheimnissen des Ortes auf die Spur.

Optisch kombiniert das Spiel eine 3D-Welt mit stimmungsvoller Pixelgrafik. Wer Katzen liebt und gemütliche Abenteuer sucht, dürfte ab 30. Juli auch auf der Nintendo Switch auf seine Kosten kommen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neko Odyssey, Flyhigh Works, Secret Character