Wie der Protest gegen Sonys Disc-Abkehr jetzt auch kleine Indie-Studios hart trifft

Die Diskussion um Sonys angekündigten Abschied von physischen Spielen ab 2028 reißt nicht ab. Nachdem es nach der Ankündigung zunächst ruhig auf den offiziellen PlayStation-Kanälen geworden war, veröffentlicht Sony inzwischen wieder regelmäßig Trailer und Neuigkeiten.

Doch eines hat sich nicht geändert: Unter nahezu jedem Beitrag dominieren weiterhin Kommentare von Fans, die gegen das Ende der Disc-Versionen protestieren. Leidtragende sind inzwischen sogar kleine Entwicklerstudios, die mit der Entscheidung selbst überhaupt nichts zu tun haben.

Indie-Studio zeigt sich machtlos

Besonders deutlich wird das am Beispiel von Teeto, einem neuen quietsch­bunten 3D-Plattformer des neuseeländischen Zwei-Personen-Studios Eat Pant Games. Der Launch-Trailer des Spiels wurde auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal veröffentlicht – eigentlich eine große Chance für ein erstes Projekt.

Die Freude hielt allerdings nicht lange an. Nachdem der Trailer innerhalb kurzer Zeit über 600 Kommentare gesammelt hatte, stellte das Studio fest, dass sich fast alle Beiträge ausschließlich um Sonys Disc-Entscheidung drehten.

„Oh mein Gott! Unser Spiel ist gerade erschienen und PlayStation hat unseren Launch-Trailer gepostet! 400 Kommentare – was soll das denn?! Ich frage mich, was die Leute von unserem Spiel halten? Oh … oh nein“, so der Entwickler über BlueSky.

Auch die Bewertungen fielen entsprechend aus. Aktuell stehen rund 1.700 Downvotes lediglich 365 Upvotes gegenüber. In den Kommentaren finden sich fast ausschließlich Forderungen nach dem Erhalt physischer Spiele.

Das Studio meldete sich inzwischen ebenfalls nochmal auf Twitter zu Wort: „Es gab tatsächlich Leute, die uns geraten haben, unsere digitale Veröffentlichung abzusagen und das Spiel ausschließlich als physische Version herauszubringen. Ich weiß nicht, ob den Leuten klar ist, dass wir nur zu zweit sind und dass dies unser erstes Spiel ist. Wir würden das Spiel liebend gerne als physische Version herausbringen und befürworten den Besitz physischer Medien, aber unser Spiel muss sich erst einmal digital gut verkaufen.“

Fast jeder neue PlayStation-Trailer betroffen

Der Fall Teeto ist längst keine Ausnahme mehr. Nahezu jeder aktuelle Trailer auf dem offiziellen PlayStation-Kanal wird derzeit von Protestkommentaren und negativen Bewertungen begleitet. Betroffen sind unter anderem Mai: Child of Ages, Where Winds Meet, Moss: The Forgotten Relic, Farming Camp und The Mound: Omen of Cthulhu.

Doch selbst große Produktionen bleiben nicht verschont. Ein aktueller Trailer zu Marvel Tokon: Fighting Souls kommt beispielsweise auf rund 5.100 Downvotes gegenüber 1.700 Upvotes. Auch neue Inhalte für GTA Online oder der Launch-Trailer von Denshattack wurden überwiegend für Diskussionen rund um Sonys Disc-Strategie genutzt. Natürlich ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich die Downvotes tatsächlich mal auf den gezeigten Inhalt beziehen.

Unterdessen wächst auch der öffentliche Widerstand weiter. Eine Petition auf Change.org gegen Sonys Entscheidung zählt inzwischen mehr als 328.000 Unterschriften. Dass Sony seinen Kurs noch einmal ändert, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Das Unternehmen bereitet seinen größten Produktionsstandort in Österreich bereits auf die Zeit nach der Disc-Produktion vor und investiert dort stattdessen in neue Fertigungstechnologien.

Was ist eure Meinung zu dieser Situation? Müssen die Entwickler das jetzt durchmachen, oder bevorzugt ihr eine andere Art des Protests?

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment