Wie der Protest gegen Sonys Disc-Abkehr jetzt auch kleine Indie-Studios hart trifft

Die Diskussion um Sonys angekündigten Abschied von physischen Spielen ab 2028 reißt nicht ab. Nachdem es nach der Ankündigung zunächst ruhig auf den offiziellen PlayStation-Kanälen geworden war, veröffentlicht Sony inzwischen wieder regelmäßig Trailer und Neuigkeiten.
Doch eines hat sich nicht geändert: Unter nahezu jedem Beitrag dominieren weiterhin Kommentare von Fans, die gegen das Ende der Disc-Versionen protestieren. Leidtragende sind inzwischen sogar kleine Entwicklerstudios, die mit der Entscheidung selbst überhaupt nichts zu tun haben.
Indie-Studio zeigt sich machtlos
Besonders deutlich wird das am Beispiel von Teeto, einem neuen quietschbunten 3D-Plattformer des neuseeländischen Zwei-Personen-Studios Eat Pant Games. Der Launch-Trailer des Spiels wurde auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal veröffentlicht – eigentlich eine große Chance für ein erstes Projekt.
Die Freude hielt allerdings nicht lange an. Nachdem der Trailer innerhalb kurzer Zeit über 600 Kommentare gesammelt hatte, stellte das Studio fest, dass sich fast alle Beiträge ausschließlich um Sonys Disc-Entscheidung drehten.
„Oh mein Gott! Unser Spiel ist gerade erschienen und PlayStation hat unseren Launch-Trailer gepostet! 400 Kommentare – was soll das denn?! Ich frage mich, was die Leute von unserem Spiel halten? Oh … oh nein“, so der Entwickler über BlueSky.
Auch die Bewertungen fielen entsprechend aus. Aktuell stehen rund 1.700 Downvotes lediglich 365 Upvotes gegenüber. In den Kommentaren finden sich fast ausschließlich Forderungen nach dem Erhalt physischer Spiele.
Das Studio meldete sich inzwischen ebenfalls nochmal auf Twitter zu Wort: „Es gab tatsächlich Leute, die uns geraten haben, unsere digitale Veröffentlichung abzusagen und das Spiel ausschließlich als physische Version herauszubringen. Ich weiß nicht, ob den Leuten klar ist, dass wir nur zu zweit sind und dass dies unser erstes Spiel ist. Wir würden das Spiel liebend gerne als physische Version herausbringen und befürworten den Besitz physischer Medien, aber unser Spiel muss sich erst einmal digital gut verkaufen.“
Fast jeder neue PlayStation-Trailer betroffen
Der Fall Teeto ist längst keine Ausnahme mehr. Nahezu jeder aktuelle Trailer auf dem offiziellen PlayStation-Kanal wird derzeit von Protestkommentaren und negativen Bewertungen begleitet. Betroffen sind unter anderem Mai: Child of Ages, Where Winds Meet, Moss: The Forgotten Relic, Farming Camp und The Mound: Omen of Cthulhu.
Doch selbst große Produktionen bleiben nicht verschont. Ein aktueller Trailer zu Marvel Tokon: Fighting Souls kommt beispielsweise auf rund 5.100 Downvotes gegenüber 1.700 Upvotes. Auch neue Inhalte für GTA Online oder der Launch-Trailer von Denshattack wurden überwiegend für Diskussionen rund um Sonys Disc-Strategie genutzt. Natürlich ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich die Downvotes tatsächlich mal auf den gezeigten Inhalt beziehen.
Unterdessen wächst auch der öffentliche Widerstand weiter. Eine Petition auf Change.org gegen Sonys Entscheidung zählt inzwischen mehr als 328.000 Unterschriften. Dass Sony seinen Kurs noch einmal ändert, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Das Unternehmen bereitet seinen größten Produktionsstandort in Österreich bereits auf die Zeit nach der Disc-Produktion vor und investiert dort stattdessen in neue Fertigungstechnologien.
Was ist eure Meinung zu dieser Situation? Müssen die Entwickler das jetzt durchmachen, oder bevorzugt ihr eine andere Art des Protests?
via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
2 Kommentare
Es tut mir natürlich leid für das Indie Studio, aber das was hier passiert ist halt richtig und wichtig. Es sorgt nämlich dafür das jetzt viele Entwickler bei den Shitstorm nicht mehr bei Playstation Werbung schalten wollen, und genau sowas ist was Sony dann am Ende wirklich trifft. Sony wird zwar eh nicht mehr den Kurs wechseln aber solange sie weniger Geld verdienen und als Plattform für 3rd Party unattraktiver werden hat sich das gelohnt. Ich hoffe dieser Protest wird bis zur Ps6 und noch weiter durchhalten (ich werde es zumindest machen) anders hat es Sony nicht verdient.
Das zeigt einfach gleichzeitig auch wieder, dass die Spieler genauso fürn Arsch sind, wie Sony es ist. Da beschleicht einem doch das Gefühl von, dass sich da zwei Spaten gefunden haben, die sich einfach gegenseitig verdienen...
So viel Dummheit auf einem Haufen ist wirklich schwer zu ertragen... Die Entwickler tun mir wirklich Leid.
Bei den großen Publishern könnte man eventuell sowas noch nachvollziehen, da die meist auch ohne Sony auf ihre Verkäufe kommen dürften und auch den größten Einfluss auf Sonys Entscheidungen hat. Indies dagegen haben es ohnehin unfassbar schwer. Auf jeden Hit folgende Tausende, wenn nicht gar Abertausende von Fehlschlägen oder Spielen mit mittelmäßigen Erfolg, die unter gehen.
Dazu muss man eben auch zugeben, egal wie sehr man gegen digitale Veröffentlichungen ist, ohne diese, gäbe es die Indie Szene überhaupt nicht. Es ist da eher ein Segen, dass so viele den Sprung zum nachträglichen physischen Release noch schaffen.