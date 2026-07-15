Beast of Reincarnation: Das neue Spiel der Pokémon-Macher stellt euch sein Kampfsystem vor

Bis zur Veröffentlichung des düsteren Action-RPGs Beast of Reincarnation von den Pokémon-Machern bei Game Freak dauert es nicht mehr lange. Nun haben Publisher Fictions und das Entwicklerstudio einen neuen, fast fünf Minuten langen Trailer veröffentlicht, der das Kampfsystem ausführlich vorstellt.

Emma und Koo kämpfen Hand in Pfote

Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel zwischen Protagonistin Emma und ihrem tierischen Begleiter Koo. Der Trailer erklärt unter anderem, wie ihr gegnerische Down-Gauges (bzw. den Fokus) brecht, mit perfekt getimten Paraden FP zurückgewinnt und mächtige sogenannte „Bloom Arts“ entfesselt.

Außerdem gibt es neue Einblicke in Teamkämpfe, riesige Bossgegner sowie den umfangreichen Fähigkeitenbaum, mit dem sich der eigene Spielstil individuell anpassen lässt.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Das Spiel wird außerdem direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein. Die Vorbestellungen sind jetzt auch schon gestartet: Bei Amazon könnt ihr Beast of Reincarnation* in einer Deluxe und Standard Edition physisch vorbestellen. Weitere Eindrücke findet ihr außerdem in der bereits veröffentlichten IGN-Preview zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak