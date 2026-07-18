Version 3.1 von Zenless Zone Zero bietet jede Menge neue Inhalte und Belohnungen

Erst mit Version 3.0 begann für Zenless Zone Zero eine neue Season und führte SpielerInnen in die große neue Region Roscaelifer. Lange müssen Fans auf das nächste Kapitel allerdings nicht warten: HoYoverse hat Version 3.1 „Der lange Abschied“ vorgestellt, die bereits am 29. Juli erscheint.

Neben der Fortsetzung der Geschichte erwarten euch neue Agents, ein dauerhafter Spielmodus, zahlreiche Events sowie großzügige Belohnungen anlässlich des zweiten Jubiläums.

Remielle steht im Mittelpunkt der neuen Geschichte

Nachdem zuletzt ein versuchter Anschlag auf Lady Sunbringer für Aufsehen sorgte, rückt diesmal Remielle, eine Leerenjägerin der ersten Generation, in den Mittelpunkt. Während sie sich weiterhin auf der Flucht befindet, erfahren wir mehr über ihre Vergangenheit und treffen sowohl auf neue als auch auf bekannte Gesichter. Außerdem soll die Geschichte endlich mehr über die geheimnisvollen „Knechter“ verraten.

Auch spielerisch gibt es Neuerungen. Innerhalb der Geschichte könnt ihr künftig mit einer Art Morphball – eine offensichtliche Anspielung auf Metroid – neue Bereiche erkunden und bislang unerreichbare Wege entdecken.

Neue Version, neue Agents

Wie gewohnt erweitert Version 3.1 außerdem das spielbare Aufgebot. Remielle ist eine S-Rang-Agentin mit dem neuen Attribut Lumiflux vom Typ Anomalie. Als erfahrene Leerenjägerin tritt sie spielerisch in die Fußstapfen von Miyabi oder Yixuan – beziehungsweise ist es eigentlich genau andersherum, schließlich ist Remielle schon deutlich länger Leerenjägerin. Besonders interessant: Ihr Attribut passt sich dem ihrer Teammitglieder an und macht sie dadurch äußerst flexibel.

Die zweite neue Figur ist Sigrid – eine S-Rang-Uma … nein, Pardon, Agentin vom Typ Eis und Attacke. Die Pferde-Thiren gehört zum Roscaelifer Airspace Patrol Department, ist bereits aus Version 3.0 bekannt und kämpft mit einem langen Speer.

Remielle erscheint zu Beginn der Version inklusive ihres W-Motors und wird auch die gesamte Version verfügbar sein. Zur zweiten Hälfte übernimmt Sigrid gemeinsam mit ihrem W-Motor. Als Wiederholungsbanner kehren zunächst Aria zurück. In der zweiten Hälfte können SpielerInnen anschließend zwischen Dialyn, Yuzuha und Harumasa wählen und sich einen der drei Agenten sichern.

Ebenfalls neu sind höhere Stufen für die Gebietspatrouille, zusätzliche Laufwerke sowie der neue Bangboo Ariel, der euch im Kampf unterstützt.

Jubiläum bringt Gratis-S-Rang-Agenten, Sommer-Events und zahlreiche Verbesserungen

Mit Version 3.1 startet außerdem ein neuer permanenter Spielmodus namens „Enigma des Irrgartens“. Ähnlich wie beim Bangboo-Vergnügungspark erkundet ihr labyrinthartige Gebiete, sammelt wertvolle Beute und versucht, diese sicher zurückzubringen. Als Belohnung warten unter anderem neue kosmetische Gegenstände und jede Menge Polychrom.

Auch das Traumresort öffnet wieder seine Tore. Dort erwarten euch neue Aktivitäten wie ein Lagerfeuer, Schatzsuche am Strand und natürlich frische Sommer-Outfits. Insgesamt sind fünf neue Skins geplant – darunter auch einer für Lucy. Zusätzlich kehrt das beliebte Foto-Event zurück und mehrere bestehende Spielmodi erhalten weitere Inhalte und Belohnungen.

Zum zweiten Jubiläum des Spiels veranstaltet HoYoverse erneut einen eigenen In-Game Livestream mit interessanten Statistiken aus den vergangenen zwölf Monaten. Passend dazu dürfen sich SpielerInnen auf bis zu 30 kostenlose Pulls, die üblichen Login-Belohnungen sowie einen kostenlosen S-Rang-Agenten inklusive passendem W-Motor freuen. Zur Auswahl stehen Jane, Silver Soldier Anby, Hugo, Trigger und Lucia. Zusätzlich startet eine Voranmeldeaktion mit weiteren Polychrom und Materialien.

Darüber hinaus wird die Signalsuche überarbeitet. Zhu Yuan, Caesar und Yanagi wechseln künftig in den Standardbanner. Außerdem erhalten Nekomata, Jane und Rina einige Buffs. HoYoverse möchte EinsteigerInnen den Start künftig mit zusätzlichen Boni und Starthilfen erleichtern. Ergänzt wird das Update durch zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen. Zeitgleich erscheint außerdem die Xbox-on-PC-Version des Spiels.

Wie zu jeder neuen Version gibt es auch diesmal wieder einen Code für zusätzliche Polychrom: „ZZZY2ANNIV“.

Zum Abschluss bestätigte HoYoverse außerdem eine neue Kooperation: Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail erhalten im Winter 2026 ein gemeinsames Crossover. Fans dürfen also schon jetzt auf weitere Details gespannt sein.

Der Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo