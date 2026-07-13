Der nächste Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival liefert mehr als nur neue Spielszenen

Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei: Atlus hat den inzwischen dritten Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival veröffentlicht. Nachdem zuvor bereits der Protagonist (Yu Narukami) und Rise Kujikawa vorgestellt wurden, rückt diesmal Yosuke Hanamura in den Fokus.

Neuer Blick auf Yosuke und den Soundtrack

Der Trailer zeigt nicht nur neue Szenen mit Yosuke, sondern gibt auch einen ausführlicheren Vorgeschmack auf das neu arrangierte „Reach Out To The Truth“. Nachdem das bekannte Battle-Theme zuvor nur kurz zu hören war, lässt sich das neue Arrangement diesmal deutlich besser einschätzen.

Ausgerechnet Yosuke stand in den vergangenen Tagen bereits im Mittelpunkt der Community. Produzent Kazuhisa Wada bestätigte kürzlich, dass einige seiner Dialoge und Szenen im Remake angepasst werden, damit sie angeblich besser in die heutige Zeit passen.

Welche Änderungen Atlus genau vorgenommen hat und welche Szenen betroffen sind, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel. Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Der nächste Charakter-Trailer wird wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Der neue Charakter-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio