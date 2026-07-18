Marvel’s Wolverine meldet sich mit stimmungsvollem neuen Trailer zurück

Nach dem ausführlichen Auftritt während der großen State of Play im Juni gibt es jetzt neues Material zu Marvel’s Wolverine. Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games haben den neuen CGI-Trailer „Ain’t No Hero“ veröffentlicht, der die düstere aber auch brutale Stimmung des Action-Adventures in den Mittelpunkt rückt.

Gameplay zeigt der Trailer zwar nicht, dafür macht er mit seiner Inszenierung umso mehr Lust auf das fertige Spiel. Schon überzeugt? Marvel’s Wolverine erscheint auf Disc* im Handel, wie auch Insomniac Games einigermaßen stolz herausposaunt hat.

Logan stellt sich seiner Vergangenheit

In Marvel’s Wolverine erlebt ihr eine komplett neue Geschichte rund um Logan, die auf den Marvel-Comics basiert. Auf der Suche nach Antworten über seine Vergangenheit verschlägt es den beliebten Helden unter anderem nach Madripoor, in die eisigen Landschaften Kanadas und auf die Straßen von Tokio.

Dabei trifft Wolverine auf bekannte Figuren wie Mystique und Omega Red sowie die gefährlichen Reavers. Insomniac verspricht schnelle und brutale Kämpfe und eine emotionale Geschichte.

Wer sich einen ausführlicheren Eindruck vom Gameplay verschaffen möchte, sollte sich das längere Gameplay-Segment aus der State of Play im Juni ansehen. Der neue Trailer konzentriert sich dagegen ganz auf Atmosphäre und Logans inneren Konflikt. Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September exklusiv für PlayStation 5.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games