Wer GoldenEye und Perfect Dark vermisst, könnte mit diesem neuen Spiel die Lücke schließen

Fans der legendären Nintendo-64-Shooter GoldenEye 007 und Perfect Dark sollten sich den 11. August vormerken. Dann erscheint mit Agent 64: Spies Never Die ein neuer Ego-Shooter für den PC, der sich ganz bewusst an den Rare-Klassikern von damals orientiert.

Entwickelt wird das Spiel vom Solo-Entwickler Replicant D6, der bereits seit mehreren Jahren an dem Projekt arbeitet. Nun steht der Veröffentlichungstermin für die Steam-Version endlich fest.

Eine Liebeserklärung an die N64-Klassiker

Statt James Bond oder Joanna Dark schlüpft ihr in die Rolle des Geheimagenten John Walter. Die Kampagne umfasst 14 Missionen, drei Schwierigkeitsgrade und lässt sich sowohl alleine als auch im Koop spielen. Dabei gilt es Schusswechsel zu überstehen, geheime Dokumente zu stehlen und Geiseln zu retten. Der Alltag eines Geheimagenten eben.

Optisch und spielerisch orientiert sich Agent 64 unverkennbar an den Klassikern der Nintendo-64-Ära und dürfte insbesondere NostalgikerInnen sofort vertraut vorkommen.

Multiplayer wie früher – mit modernen Extras

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Mehrspielermodus. Lokal können sich bis zu vier SpielerInnen im klassischen Splitscreen-Duell messen – ganz wie damals auf dem Nintendo 64. Online werden eigene Lobbys mit bis zu acht SpielerInnen sowie zusätzlichen Bots unterstützt.

Dazu kommen über 70 Gameplay-Modifikatoren, die an die beliebten Spezialregeln der Rare-Klassiker erinnern. Wer sich noch an Modi wie „License to Kill“ oder „Slappers Only“ erinnert, dürfte sich hier schnell wie zu Hause fühlen.

Abgerundet wird das Paket durch einen Herausforderungsmodus, in dem ihr gegen Bots antretet, neue Karten, Charaktere und Musikstücke freischaltet. Wie gefällt euch dieses Retro-Agenten-Abenteuer?

Der neue Trailer:

via VGC, Bildmaterial: Replicant D6, Agent 64: Spies Never Die