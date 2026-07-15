„Tales of“-Producer gibt endlich ein offizielles Update zum nächsten Hauptspiel der Serie

„Tales of“-Fans halten sich seit Jahren mit Neuauflagen älterer Spiele über Wasser. Mit Tales of Arise erschien der letzte Ableger der Serie im Jahr 2021 – und seitdem warten Fans auf die Ankündigung eines Nachfolgers.

Der Producer der Serie meldete sich jetzt in einem neuen Interview mit der japanischen Famitsu zu Wort und entschuldigte sich bei den Fans für „das lange Warten“ – dabei versicherte er, dass das Team mit Hochdruck an einem neuen Spiel arbeiten würde.

Yusuke Tomizawa räumt zunächst ein, dass die Reihe ein bedeutendes Erbe habe – und dass die Möglichkeiten der Fans, mit früheren Titeln und deren Charakteren zu interagieren, immer geringer wurden. Auch ein Spiel nach einem Live-Service-Modell habe es nie zur Serie gegeben, weshalb es schwierig geworden war, die Fans bei Laune zu halten.

Um dem entgegenzuwirken, sei das Tales of Remastered Project ins Leben gerufen worden. Die Resonanz auf das Projekt und auch zum neu angekündigten Remaster von Tales of Eternia hätten die Erwartungen dabei übertroffen.

Die Messlatte ist gestiegen

Gleichzeitig erklärte der Producer aber auch, dass ein brandneuer Teil, welcher die Erwartungen der Fans an die Serie gerecht würde, für die Stärke der „Tales of“-Marke ebenfalls „absolut unerlässlich“ sei.

„Die Messlatte ist gestiegen, was den Umfang der Entwicklung und andere Faktoren angeht, und ehrlich gesagt haben wir die Spieler schon ziemlich lange warten lassen“, sagt Tomizawa. „Auch wenn wir bisher noch keine konkreten Informationen teilen konnten, arbeiten wir weiter daran und denken dabei an die Zukunft der Serie.“

Die Grundlage für die „Tales of“-Serie seien weiterhin Charaktere, die Spieler „lange Zeit lieben“ könnten. Hier wolle Tomizawa keine Kompromisse eingehen. Bis wir die Charaktere aus dem neuen „Tales of“ kennenlernen, dauert es aber wohl noch. Zunächst erscheint Tales of Eternia Remastered am 16. Oktober.

via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE