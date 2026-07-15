„Tales of“-Producer gibt endlich ein offizielles Update zum nächsten Hauptspiel der Serie

„Tales of“-Fans halten sich seit Jahren mit Neuauflagen älterer Spiele über Wasser. Mit Tales of Arise erschien der letzte Ableger der Serie im Jahr 2021 – und seitdem warten Fans auf die Ankündigung eines Nachfolgers.
Der Producer der Serie meldete sich jetzt in einem neuen Interview mit der japanischen Famitsu zu Wort und entschuldigte sich bei den Fans für „das lange Warten“ – dabei versicherte er, dass das Team mit Hochdruck an einem neuen Spiel arbeiten würde.
Yusuke Tomizawa räumt zunächst ein, dass die Reihe ein bedeutendes Erbe habe – und dass die Möglichkeiten der Fans, mit früheren Titeln und deren Charakteren zu interagieren, immer geringer wurden. Auch ein Spiel nach einem Live-Service-Modell habe es nie zur Serie gegeben, weshalb es schwierig geworden war, die Fans bei Laune zu halten.
Um dem entgegenzuwirken, sei das Tales of Remastered Project ins Leben gerufen worden. Die Resonanz auf das Projekt und auch zum neu angekündigten Remaster von Tales of Eternia hätten die Erwartungen dabei übertroffen.
Die Messlatte ist gestiegen
Gleichzeitig erklärte der Producer aber auch, dass ein brandneuer Teil, welcher die Erwartungen der Fans an die Serie gerecht würde, für die Stärke der „Tales of“-Marke ebenfalls „absolut unerlässlich“ sei.
„Die Messlatte ist gestiegen, was den Umfang der Entwicklung und andere Faktoren angeht, und ehrlich gesagt haben wir die Spieler schon ziemlich lange warten lassen“, sagt Tomizawa. „Auch wenn wir bisher noch keine konkreten Informationen teilen konnten, arbeiten wir weiter daran und denken dabei an die Zukunft der Serie.“
Die Grundlage für die „Tales of“-Serie seien weiterhin Charaktere, die Spieler „lange Zeit lieben“ könnten. Hier wolle Tomizawa keine Kompromisse eingehen. Bis wir die Charaktere aus dem neuen „Tales of“ kennenlernen, dauert es aber wohl noch. Zunächst erscheint Tales of Eternia Remastered am 16. Oktober.
via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE
3 Kommentare
Man hatte doch etliche Live-Service-Mobile Titel, die alle aufgrund von Erfolglosigkeit relativ zügig wieder eigestellt wurden. Und an F2P-Titeln we Atelier Resleriana, welches ja auch krachend gescheitert ist, sieht man ja, dass ein Release eines solchen Titels auf einer großen Plattform wie dem PC, nicht automatisch ein Erfolgsgarant ist, dass hier Fans wieder mit ihrem Lieblings-Franchise connecten können.
Auch wenn das Remastered-Project bisher ein einziger Reinfall ist, all das ist immer noch besser, als wenn Bamco sich mal wieder an so einem kurzlebigen Cashgrab gesetzt hätte.
Die Aussage ist insofern überraschend, da das Remastered-Project in Japan von den Fans heftig kritisiert wurde für die Auswahl der Titel und die Verkäufe jetzt auch alles andere als bahnbrechend waren. Die Stimmen aus dem Westen waren jetzt auch nicht überschwänglich und die Fans hier hatten eigentlich die gleichen Kritikpunkte wie die Japaner. Dass das Eternia Remaster nun ausgerechnet alles rausreißen soll, da habe ich noch viele Zweifel.
Aber dieser Producer ist schon lange dafür bekannt, vieles auch zu beschönigen. Das ist als Producer natürlich sein Job, aber bei ihm ist das häufig schon sehr auffallend.
Am Ende entscheidet Bamco, wo irgendwelche Budgets hingehen. Meistens in irgendwelche Lizenz-Games und eben sehr günstige Remasters sowie Late-Ports für Switch. Bandai Namco ist wirklich zu einem Publisher geworden, an dem meine Erwartungen für irgendwas hochwertiges kaum vorhanden sind. Ein neues Tales of wird denke ich wie Dragon Quest XII noch Jahre auf sich warten lassen. Eher wird dieses neue .hack Projekt von CC2 noch früher erscheinen als ein neues Tales of.
Dass man sich zumindest mal dazu äußert, darf aber zumindest in seinem Zeugnis als "Wohlwollend" vermerkt werden^^
Das Update ist also das man daran arbeitet, aber nach wie vor absolut null sagen kann... Okay. Fehlt mir irgendwie das Update, weil ich einfach mal davon ausgegangen war, dass die schon an nem neuen Titel arbeiten 😅
Das die Resonanz zum Remastered Project jetzt die Erwartungen so übertroffen haben soll überrascht mich auch. Klar, bei Eternia werden sich vermutlich mehr Leute gedacht haben, dass es auch Sinn macht, als z.B. bei Berseria, wo man prima aufs Remaster pfeifen und einfach die Original-Version spielen kann. Aber sonst? Berseria war wie gesagt eigentlich unnötig, bei Xillia hat man die Chance vertan Teil 1 und 2 direkt als Doppel zu bringen, Symphonia haben wir jetzt 4 oder 5 mal serviert bekommen (und das letzte Remaster lief z.B. auf der Switch doch zu Beginn echt grottig oder?)... gabs bei Graces noch was, woran ich mich nicht erinner?
Generell haben sich viele einfach ganz was anderes davon versprochen. Eben vor allem die alten und, für uns hier im Westen auch recht wichtig, bislang japan-exklusiven Teile und daran mangelt es noch immer.
Freut mich das sie immer noch dran arbeiten. Der Rest der News ist dann halt das typische Marketing bla bla. Ich hoffe jedenfalls sehr dass das Spiel noch nächstes Jahr erscheint, ansonsten war Arise wirklich das letzte neue Spiel der Reihe was nicht nur in der Digitalschrott Version kommt.