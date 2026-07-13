Das Shironeko Project erhält mit INFINITY eine Adaption für Switch 2 und Switch

Immer wieder passiert es, dass Mobile-Spiele eine größere Fanbasis aufbauen können und deshalb Konsolen-Versionen auf Basis dieser Spiele erscheinen. COLOPL hat jetzt Shironeko Project INFINITY angekündigt – ein Action-Spiel, das auf dem Mobile-Game Shironeko Project basiert. Es soll 2027 in Japan für Switch 2 und Switch erscheinen.

Das Gameplay soll für die Switch-2-Version angepasst werden: Kern bleibt weiterhin das Action-orientierte Gameplay, doch die Änderungen sollen „eine neue Art von Shironeko“ erschaffen.

Das Spiel setzt auf ein Wahl-System, bei dem du im Kampf zwischen neuen Verbündeten und der Stärkung bestehender Einheiten entscheidest; durch Charakter-Verbindungen wachsen deine Möglichkeiten, während mehr als 50 spielbare Figuren kombinierbare Boni und stärkere Aktionen freischalten. Außerdem gibt es einen eigens für das Spiel entwickelten Originalcharakter, die für die Story wichtig sein wird.

Hierzulande ist das Shironeko Project weniger bekannt – das Spiel ist hauptsächlich für Android und iOS erschienen und erhielt mit Neko Golf ein sportliches Spin-Off mit den Charakteren aus dem RPG. Im Westen gab es eine englische Fassung unter dem Namen Colopl Rune Story sowie eine Ankündigung einer Nintendo-Switch-Auskopplung namens Shironeko New Project.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shironeko Project INFINITY, COLOPL