Square Enix lässt auch mit dem neuesten „Switch 2“-Port ein wichtiges Feature vermissen

Kurz nach der Ankündigung der Octopath-Traveler-Spiele für Switch 2 legt Square Enix mit einer weiteren angepassten Portierung für die neue Nintendo-Konsole nach. Zum Geburtstag der Star-Ocean-Serie kündigte man Star Ocean: The Second Story R für Switch 2 an und veröffentlichte es zugleich – ein Shadowdrop also.
„Das 2,5D-Remake des beliebten zweiten Teils der Star-Ocean-Reihe wurde neuen SpielerInnen mit grafischen Verbesserungen und Updates zur Benutzerfreundlichkeit zugänglicher gemacht“, so Square Enix. Die neue „Switch 2“-Version ergänzt die bereits erhältlichen Fassungen für Switch, PS4 und PS5 sowie Steam.
Ärgerlich: Auch diesmal gibt es keinen Upgrade-Pfad für BesitzerInnen der „alten“ Switch-Version und der Spielstand kann auch nicht übertragen werden. Das sorgte zuletzt schon bei den Octopath-Traveler-Versionen und auch Dragon Quest XI S für Unmut unter Fans.
In der Neuauflage „sucht Claude, ein Föderationsoffizier, der auf einem unterentwickelten Planeten gestrandet ist, nach einem Weg nach Hause. Er begegnet einem Mädchen namens Rena und die beiden brechen auf, um ihr Volk zu retten, wie es eine uralte Prophezeiung vorhergesagt hat.“
Framerate und Auflösung
Über konkrete Verbesserungen der „Switch 2“-Version gegenüber der Switch-Fassung ist nur bekannt, dass die „Switch 2“-Version sowohl im Handheld- als auch Docked-Modus eine höhere Auflösung und bessere Framerate bietet. Auf Switch 2 jeweils 1080p bei 60 fps.
Ansonsten gibt es natürlich alles, was es auch vorher gab: Die schicke Optik, einen Wechsel zwischen Original-Soundtrack und neu arrangierten Stücken und deutsche Texte sowie einige „Quality of Life“-Features wie die Schnellreise.
Den 30. Geburtstag der traditionsreichen Serie feiert Square Enix außerdem mit Rabatten auf „Star Ocean“-Spiele in den digitalen Stores sowie der Veröffentlichung von Star Ocean: The Second Story R und Star Ocean: The Divine Force für GOG am 28. Juli 2026.
Der neue Launchtrailer:
Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops
4 Kommentare
Square hat anscheinend keinen Bock auf zufriedene Kunden
Alle erschienenen/ angekündigten Spiele für Switch 2 kommen ohne Upgrade Möglichkeit. Besonders schade auch für dragon quest xi und final fantasy x. Die hätte ich gerne in schärferer Auflösung auf der Switch 2 gespielt. Aber nicht als Neukauf. Dafür bieten zu viele Anbieter für ihre Spiele einen Switch 2 Upgrade Pfad. Unterm Strich geht es ja nur um ein schärferes Bild und etwas mehr fps.....
"Auch diesmal gibt es keinen Upgrade-Pfad" für BesitzerInnen der „alten“ Switch-Version ..damit außerhalb eines wirklich guten Sales für mich wieder uninteressant. Wenn man es noch nicht auf Switch hat, sicher nice, aber so..., Nein Danke!
Das etwas schärfere Bild und die paar fps sind es mir dann einfach nicht wert, es mir noch mal (womöglich noch mal zum Vollpreis) zu kaufen.
Sie werden den Weg da nun auch stur weitergehen. Ich bin gerade echt am überlegen, ob das SaGa 2 Remake der einzige Square Enix Titel auf Switch 2 mit Upgrade-Pfad ist oder die Dragon Quest Remakes auch noch einen haben.
Ich meine, am Ende wäre selbst ein völlig überteuerter Upgrade-Pfad wie beim SaGa 2 Remake noch besser als gar keiner.
Nicht kompatible Speicherstände innerhalb der verschiedenen Systeme zeigt halt auch, wie wenig Mühe man sich da gibt. Oder man ist eben wirklich nur auf puren Profit aus, weil die Gier hier größer ist als hier etwas anzubieten, was den Konsumenten auch nur ansatzweise zugute kommen könnte. So wirkt es natürlich ganz einfach so, als wollen sie von dir, dass du das Spiel im gleichen Konsolen-Ökosystem zweimal kaufst, wenn du Bock auf ein paar Verbesserungen hast.
Hier muss man aber auch ganz klar noch dabei sagen, dass man das Spiel wirklich für nen Apfel und ein Ei bekommt als Cartridge. Da habe ich als retail + upgrade weniger gezahlt als den Vollpreis als es neu war. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Grund für SE sein, warum die so eine Schiene fahren momentan. Ich werde das aber nicht unterstützen.