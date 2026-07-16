Square Enix lässt auch mit dem neuesten „Switch 2“-Port ein wichtiges Feature vermissen

Kurz nach der Ankündigung der Octopath-Traveler-Spiele für Switch 2 legt Square Enix mit einer weiteren angepassten Portierung für die neue Nintendo-Konsole nach. Zum Geburtstag der Star-Ocean-Serie kündigte man Star Ocean: The Second Story R für Switch 2 an und veröffentlichte es zugleich – ein Shadowdrop also.

„Das 2,5D-Remake des beliebten zweiten Teils der Star-Ocean-Reihe wurde neuen SpielerInnen mit grafischen Verbesserungen und Updates zur Benutzerfreundlichkeit zugänglicher gemacht“, so Square Enix. Die neue „Switch 2“-Version ergänzt die bereits erhältlichen Fassungen für Switch, PS4 und PS5 sowie Steam.

Ärgerlich: Auch diesmal gibt es keinen Upgrade-Pfad für BesitzerInnen der „alten“ Switch-Version und der Spielstand kann auch nicht übertragen werden. Das sorgte zuletzt schon bei den Octopath-Traveler-Versionen und auch Dragon Quest XI S für Unmut unter Fans.

In der Neuauflage „sucht Claude, ein Föderationsoffizier, der auf einem unterentwickelten Planeten gestrandet ist, nach einem Weg nach Hause. Er begegnet einem Mädchen namens Rena und die beiden brechen auf, um ihr Volk zu retten, wie es eine uralte Prophezeiung vorhergesagt hat.“

Framerate und Auflösung

Über konkrete Verbesserungen der „Switch 2“-Version gegenüber der Switch-Fassung ist nur bekannt, dass die „Switch 2“-Version sowohl im Handheld- als auch Docked-Modus eine höhere Auflösung und bessere Framerate bietet. Auf Switch 2 jeweils 1080p bei 60 fps.

Ansonsten gibt es natürlich alles, was es auch vorher gab: Die schicke Optik, einen Wechsel zwischen Original-Soundtrack und neu arrangierten Stücken und deutsche Texte sowie einige „Quality of Life“-Features wie die Schnellreise.

Den 30. Geburtstag der traditionsreichen Serie feiert Square Enix außerdem mit Rabatten auf „Star Ocean“-Spiele in den digitalen Stores sowie der Veröffentlichung von Star Ocean: The Second Story R und Star Ocean: The Divine Force für GOG am 28. Juli 2026.

Der neue Launchtrailer:

Bildmaterial: Star Ocean: The Second Story R, Square Enix, Gemdrops