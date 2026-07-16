Ein Pokémon-Moment im ZDF-Fernsehgarten sorgt für Rassismus-Debatte

Eigentlich sollte es ein lockerer Beitrag zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels werden. Im Rahmen der „90er-Dance-Party“ im ZDF-Fernsehgarten sprach Moderatorin Andrea Kiewel gemeinsam mit zwei Sammlerinnen über ihre Leidenschaft für Pokémon-Karten.

Vor einem Publikum von rund 1,5 Millionen ZuschauerInnen ging es unter anderem um die „Pikachu World Collection“, eine besondere Kollektion mit Pikachu-Karten aus verschiedenen Ländern und Sprachversionen. Ausgerechnet dieser Moment entwickelte sich im Anschluss zu einer viel diskutierten Rassismus-Debatte.

Der Vorfall – und warum er kritisiert wird

Während des Gesprächs (bei 01:03:50) bezeichnete Andrea Kiewel eine japanische Pokémon-Karte zunächst als chinesisch – obwohl auf der Karte gut sichtbar „Japanese“ stand. Kurz darauf ergänzte sie lachend die Lautfolge „Ching Chang Chong“.

Wie unter anderem der YouTube-Kanal Einfach Japanisch, der sich mit der japanischen Sprache und Kultur beschäftigt, erläutert, lassen sich dabei zwei Aspekte klar voneinander trennen. Der erste sei ein reiner Wissensfehler: Niemand müsse japanische Schriftzeichen erkennen können. Im Zweifel hätte man einfach nachfragen können.

Problematisch sei vielmehr die anschließende Bemerkung. „Ching Chang Chong“ sei keine Sprache, sondern eine Lautfolge, die seit Jahrzehnten verwendet werde, um asiatische Sprachen ins Lächerliche zu ziehen. Viele Menschen asiatischer Herkunft berichten, dass sie mit genau diesen Worten bereits in ihrer Kindheit verspottet wurden.

Auch die TikTokerin Thi ordnete den Vorfall ein und erklärte, dass dadurch nicht nur eine Sprache, sondern letztlich auch die dahinterstehende Kultur und die Menschen auf bedeutungslose Geräusche reduziert würden.

Entschuldigung stößt auf gemischte Reaktionen

Das ZDF erklärte anschließend: „Im ZDF-Fernsehgarten‘mit dem Motto 90er Dance Party wurde der damals aufkommende Pokémon-Trend beleuchtet. Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint. Andrea Kiewel bedauert ihre Worte und entschuldigt sich dafür. Das ZDF stellt sich explizit gegen jede Form von Rassismus.“

Die Entschuldigung wird jedoch unterschiedlich bewertet. KritikerInnen bemängeln, dass zwar betont werde, keine rassistische Absicht gehabt zu haben, jedoch nicht erklärt werde, warum die Aussage Menschen verletzen kann oder welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Der YouTube-Kanal Einfach Japanisch hätte sich stattdessen eine deutlichere Einordnung gewünscht, in der ausdrücklich anerkannt wird, dass hier ein rassistisches Stereotyp reproduziert wurde und der Vorfall intern aufgearbeitet werden soll.

In der Debatte wird deshalb häufig zwischen Person und Aussage unterschieden. Die meisten Stimmen werfen Andrea Kiewel nicht vor, eine rassistische Person zu sein. Gleichzeitig könne die konkrete Äußerung dennoch ein rassistisches Klischee bedienen und weitertragen – unabhängig davon, ob dies beabsichtigt war oder nicht. Was ist eure Meinung zu der aktuellen Situation?

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak