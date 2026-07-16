Ein Pokémon-Moment im ZDF-Fernsehgarten sorgt für Rassismus-Debatte

Eigentlich sollte es ein lockerer Beitrag zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels werden. Im Rahmen der „90er-Dance-Party“ im ZDF-Fernsehgarten sprach Moderatorin Andrea Kiewel gemeinsam mit zwei Sammlerinnen über ihre Leidenschaft für Pokémon-Karten.
Vor einem Publikum von rund 1,5 Millionen ZuschauerInnen ging es unter anderem um die „Pikachu World Collection“, eine besondere Kollektion mit Pikachu-Karten aus verschiedenen Ländern und Sprachversionen. Ausgerechnet dieser Moment entwickelte sich im Anschluss zu einer viel diskutierten Rassismus-Debatte.
Der Vorfall – und warum er kritisiert wird
Während des Gesprächs (bei 01:03:50) bezeichnete Andrea Kiewel eine japanische Pokémon-Karte zunächst als chinesisch – obwohl auf der Karte gut sichtbar „Japanese“ stand. Kurz darauf ergänzte sie lachend die Lautfolge „Ching Chang Chong“.
Wie unter anderem der YouTube-Kanal Einfach Japanisch, der sich mit der japanischen Sprache und Kultur beschäftigt, erläutert, lassen sich dabei zwei Aspekte klar voneinander trennen. Der erste sei ein reiner Wissensfehler: Niemand müsse japanische Schriftzeichen erkennen können. Im Zweifel hätte man einfach nachfragen können.
Problematisch sei vielmehr die anschließende Bemerkung. „Ching Chang Chong“ sei keine Sprache, sondern eine Lautfolge, die seit Jahrzehnten verwendet werde, um asiatische Sprachen ins Lächerliche zu ziehen. Viele Menschen asiatischer Herkunft berichten, dass sie mit genau diesen Worten bereits in ihrer Kindheit verspottet wurden.
Auch die TikTokerin Thi ordnete den Vorfall ein und erklärte, dass dadurch nicht nur eine Sprache, sondern letztlich auch die dahinterstehende Kultur und die Menschen auf bedeutungslose Geräusche reduziert würden.
Entschuldigung stößt auf gemischte Reaktionen
Das ZDF erklärte anschließend: „Im ZDF-Fernsehgarten‘mit dem Motto 90er Dance Party wurde der damals aufkommende Pokémon-Trend beleuchtet. Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint. Andrea Kiewel bedauert ihre Worte und entschuldigt sich dafür. Das ZDF stellt sich explizit gegen jede Form von Rassismus.“
Die Entschuldigung wird jedoch unterschiedlich bewertet. KritikerInnen bemängeln, dass zwar betont werde, keine rassistische Absicht gehabt zu haben, jedoch nicht erklärt werde, warum die Aussage Menschen verletzen kann oder welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Der YouTube-Kanal Einfach Japanisch hätte sich stattdessen eine deutlichere Einordnung gewünscht, in der ausdrücklich anerkannt wird, dass hier ein rassistisches Stereotyp reproduziert wurde und der Vorfall intern aufgearbeitet werden soll.
In der Debatte wird deshalb häufig zwischen Person und Aussage unterschieden. Die meisten Stimmen werfen Andrea Kiewel nicht vor, eine rassistische Person zu sein. Gleichzeitig könne die konkrete Äußerung dennoch ein rassistisches Klischee bedienen und weitertragen – unabhängig davon, ob dies beabsichtigt war oder nicht. Was ist eure Meinung zu der aktuellen Situation?
via Nintendo Connect, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
6 Kommentare
Also ich bin jemand der absolut nichts dagegen hat Witze auf kosten von Stereotypen zu machen, aber wenn man sich mal den Part anschaut (Kontext ist bei sowas immer sehr wichtig) dann sehe ich halt null wie das witzig sein soll. Bei allen anderen Ländern Null Kommentare über Stereotypen aber bei einem Asiatischen Land ist das erste was ihr einfällt sowas. Finde ich schwierig und nicht wirklich ein Witz.
Ich würde die jetzt aber natürlich auch nicht als große Rassistin bezeichnen, aber das war halt das perfekte Beispiel für Altagsrassismus die die Personen wahrscheinlich nicht mal wirklich böse meinen aber unter denen tatsächlich nicht wenige leiden. Ich weiß jetzt natürlich nicht wie die direkte Reaktion darauf war (übertreiben sollte man nämlich auch nicht) aber ich finde darauf hinweisen das sowas nicht geht, damit man daraus lernt die absolut richtige Vorgehensweise.
Wenn einem halt nichts einfällt außer herabwürdigende oder beleidigende Sachen zu sagen, dann ist es tatsächlich besser einfach den Mund zu halten, da man ja dann eh nichts produktives zu sagen hat.
Hier bin ich voll bei @ElPsy .
Dieses reflexive "man darf ja gar nichts mehr sagen" passt einfach überhaupt nicht.
Wenn sich meine Kollegin vor dem Spiegel die Augenlider lang zieht und sagt "ich würd' echt sch**** aussehen mit so Schlitzaugen", dann ist das einfach nur witzig. Da kuckt uns aber auch kein Asiate bei zu.
Wenn eine Journalistin oder zumindest professionelle Moderatorin vor Millionenpublikum extrem plumpen Alltagsrassismus von sich gibt, dann ist das nicht in Ordnung. Diese Labermenschen da im Fernsehen haben eine stark repräsentative, ggf. sogar Vorbildfunktion, und vor allem auch einen normierenden Einfluss auf unsere Standardsprache (das "Hochdeutsche").
Und die Entschuldigung war deswegen auch angebracht.
Und, ernsthaft, ist doch bescheuert, dass Pokémon da vorgestellt wird im Fernsehgarten und dann wird's durch solchen Blödsinn zunichte gemacht.
Ich schließe mich den Meinungen da an. Stereotypischer Humor in Sachen Kulturen kann heute noch immer witzig sein und, meiner Meinung nach wenn auch mittlerweile vielfach kritisiert, funktioniert das auf charmante Art und Weise bei Asterix noch sehr gut. Am besten funktioniert es da halt immer noch, wenn sich die Europäer selbst eben auf die Schippe nehmen.
Die Sache hier jedoch ist dann mal wieder zum fremdschämen peinlich. Und auch irgendwie typisch "Deutsch". Oder typisch öffentlich rechtliche. Gerade die, die so verbissen versuchen, es allen recht machen zu wollen. Die Fernsehgelder der Leute gehen dann in so völlig überholte und verstaubte Formate wie dem Fernsehgarten, der auch noch von einer Moderatorin geleitet wird, die mit Deutschland mittlerweile so viel zu tun hat wie ich mit Israel, dem Land, in dem sie lebt.
Diese an sich schon überforderten Moderatoren betraut man dann auch noch mit Dingen, wovon sie noch viel weniger Ahnung haben als von dem, was sie da an sich schon machen. Was hier halt geschehen ist, war einfach plump. Ich würde die Sache sogar als so plump und ideenlos einordnen, dass man hier nicht einmal Rassismus vorwerfen kann sondern es ganz einfach nur ein weiterer, peinlicher Moment in der deutschen Fernsehlandschaft war. Und das alles noch, bevor die Kaulitz Brüder ihre erste Folge Wetten, dass..? moderiert haben.
Ist aber, nun im Nachhinein (nach den ganzen bisherigen Berichterstattungen) , "äußerst fraglich" , ob sowas tatsächlich daran lag / liegt, was da während der echten Liveübertragung passierte oder / und nicht passierte...
Oder ob jeweilige Berichterstattungen "im Nachhinein" erst für sowas sorg(t)en.
Das ist ein (Allgemeines, Nicht Nur Hiesige Thematik betreffendes) "Dilemma" , welches sich auch nicht (einfach mal so) einseitig "entkräften" lässt, da jeweilige Berichterstatter ( "Outlets" / "Medien" ) ja sicherlich nicht von außen dazu gezwungen wurden und werden, über sowas (und Ähnliches / Vergleichbares) zu berichten.
Wenn da im Allgemeinen (nicht nur hiesige Thematik betreffend) , in den jeweiligen Berichterstattungen, immer wieder aufs Neue, aus "Mücken Elefanten" gemacht werden, dann braucht sich nämlich letztendlich auch "niemand" mehr zu wundern, dass "irgendwann" , durch Wirkweisen von gezielten Massen-Suggestionen, von der überwiegenden Mehrheit, jede "Mücke als Elefant" wahrgenommen wird, obwohl ja Objektiv betrachtet, jede jeweilige "Mücke" IMMER jede jeweilige "Mücke" (und eben NIE ein "Elefant" ) War, Ist und Bleibt.
Das "Ching Chan Chong" ist ein verunglimpfen einer Fremdsprache und der damit verbundenen Kulturen. Wir mögen es als blöden Witz abtun, aber wir sind halt nicht die Betroffenen. Wenn Menschen asiatischer Herkunft (wie Hiro aus dem Video) solche Sprüche mit negativen Erfahrungen verbinden, dann sind wir über einen blöden Witz hinaus.
Klar ist mM.n. allerdings auch, das Fehler menschlich sind und man unmöglich durchs Leben kommt, ohne irgendjemand auf den Schlips zu treten. Die Frage ist dann, was lernt man daraus und wie man es besser machen kann. Darum zieht auch das Argument "dann darf man gar nichts mehr sagen" nicht, denn so funktioniert eine gesunde Gesellschaft nicht. Fehler machen und dazulernen heißt die Devise.
Im übrigen kann ich das im Beitrag verlinkte Video nur wärmstens empfehlen, weil sich hier ruhig und sachlich mit dem Thema und Problematik auseinander gesetzt wird.