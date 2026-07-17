Das wird meta: In diesem neuen RPG könnt ihr nur angreifen – sogar das Spiel selbst

Der japanische Entwickler Heaviside Creations hat mit Attack Only ein ungewöhnliches rundenbasiertes Rollenspiel angekündigt. Der Titel erscheint 2027 für den PC via Steam und unterstützt unter anderem deutsche Texte.

Das Spiel verbindet klassische Retro-JRPGs mit einer ungewöhnlichen Meta-Ebene und spielt dabei immer wieder mit der Grenze zwischen Spiel und Realität.

Angreifen ist die einzige Option

Ihr übernehmt die Rolle einer Prinzessin, die nur eine einzige Aktion beherrscht: Angreifen. Allerdings richtet sich diese Fähigkeit nicht nur gegen Gegner. Auch Verbündete, Menüelemente oder sogar die Spielkonsole selbst können Ziel eurer Attacken werden.

Auf der Reise schließen sich euch weitere, eigenwillige Gruppenmitglieder an, darunter ein überaus gläubiger Priester und eine verschlagene Magierin. Beide handeln häufig auf eigene Faust, sodass ihr eure Angriffe geschickt einsetzen müsst, um das Team zum Erfolg zu führen.

Wenn das Spiel die Realität erreicht

Der eigentliche Kniff von Attack Only liegt jedoch in seiner Meta-Erzählung. Im Verlauf der Geschichte durchbrecht ihr immer wieder die vierte Wand. Schließlich verlagert sich das Geschehen sogar in die reale Welt, in der ihr euch einer neuen Bedrohung stellen müsst.

Neben dem ungewöhnlichen Konzept verspricht Heaviside Creations klassische Retro-Optik, nostalgische Musik, anspruchsvolle Kämpfe und zahlreiche Anspielungen auf bekannte Rollenspiele. Einen ersten Eindruck vermittelt bereits der jetzt veröffentlichte Ankündigungstrailer.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Attack Only, Heaviside Creations