35 Jahre alte RPG-Reihe erlebt Comeback und neuer Teil erhält epischen Soundtrack

Wer es mit Langrisser hält, hat eine lange Durststecke hinter sich. Die letzten Spiele datieren von 2019, damals gab es die Neuauflagen zu Langrisser I & II. Jetzt bekommt die Fantasy-SRPG-Reihe mit Langrisser: Sea of Sword einen neuen Teil.

Wie so oft wird die „Wiederbelebung“ mit einem Mobile-Game eingeleitet. Die Vorregistrierung ist jetzt über die offizielle weltweite Website möglich. Extreme Co., Ltd. gab bekannt, dass der neue Serienteil an Zlongame lizenziert und von diesen entwickelt wird.

Die Langrisser-Reihe begeistert seit dem ersten Teil von 1991 auf dem Mega Drive vor allem auf Heimkonsolen viele Fans. Das Spielkonzept prägte das Genre der Simulation-RPGs (SRPGs) und wurde für sein damals fortschrittliches Charakterdesign mit Anime-Einfluss sowie der hochwertigen Musik geschätzt.

Seit 2018 ist die Langrisser-Reihe – abseits der erwähnten Neuauflagen – vor allem auf den Smartphones unterwegs. Langrisser Mobile war besonders in China ein großer Erfolg und überschritt weltweit 100 Millionen Downloads. Bis heute ist es ein viel gespielter Titel – vor allem in Asien.

Neuer Serienteil mit bekanntem Komponisten

Langrisser: Sea of Sword ist der neueste Eintrag der Reihe, der zwar die DNA der Serie bewahrt, aber den Kern des Gameplays deutlich erneuert. Geboten werden eine schwere, vielschichtige Dramaturgie rund um verlorene Erinnerungen, Schicksalsentscheidungen und Konflikte zwischen Nationen. Die Grafik wird per Hand gezeichnet und soll Figuren wie Umgebungen mit viel Liebe zum Detail und einer eigenen Fantasy-Ästhetik darstellen.

Die Musikuntermalung verspricht episch zu werden: Der von Octopath Traveler, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Azur Lane bekannte Yasunori Nishiki wird auch für Langrisser: Sea of Sword einige Musikstücke komponieren. Der Soundtrack soll die erzählerische Größe des Spiels unterstreichen und eine besonders starke Immersion schaffen.

Die Vorregistrierung ist ab sofort möglich. Langrisser: Sea of Sword wird für PCs, iOS und Android erscheinen. Unten seht ihr den ersten Trailer. Freut ihr euch, überhaupt mal wieder etwas von Langrisser zu sehen, oder könnt ihr auf diesen Mobile-Ableger verzichten?

Der neue Trailer:

via Gematsu, PR Times, Bildmaterial: Langrisser: Sea of Sword, Extreme Co., Zlongame