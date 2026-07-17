Cozy-Abenteuer Lou’s Lagoon hebt im August auch auf der Switch 2 ab

Erst im März dieses Jahres wurden Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt. Nun steht fest: Das Cozy-Abenteuer Lou’s Lagoon erscheint ebenfalls für die Nintendo Switch 2. Entwickelt wird der Titel auch vom Hamburger Studio Tiny Roar und erscheint am 27. August zeitgleich für Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Mit der Ankündigung wurde außerdem ein rund zehn Minuten langes Gameplay-Video der „Switch 2“-Version veröffentlicht, welches ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt.

Inselabenteuer mit Wasserflugzeug

In Lou’s Lagoon strandet ihr nach einem heftigen Sturm im tropischen Inselarchipel Limbo. Euer Ziel: den verschwundenen Onkel Lou finden. Dafür bereist ihr mit eurem Wasserflugzeug zahlreiche Inseln, sammelt Rohstoffe, helft den BewohnerInnen beim Wiederaufbau und kommt dem Geheimnis rund um Lous Verschwinden Stück für Stück näher.

Zur Ausstattung gehören verschiedene Werkzeuge, die sich im Laufe des Spiels verbessern lassen. Damit könnt ihr bauen, angeln, gleiten oder neue Gebiete erschließen. Außerdem dürft ihr euer Wasserflugzeug individuell anpassen, eure eigene Inselbasis gestalten und euren Charakter mit unterschiedlichen Frisuren, Outfits und Accessoires personalisieren.

Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann dies nun mit dem neu veröffentlichten Gameplay-Video tun, das erstmals ausführliche Szenen aus der „Switch 2“-Version zeigt.

Das Gameplay-Video:

via Gematsu, Bildmaterial: Lou’s Lagoon, Megabit, rokaplay, Tiny Roar