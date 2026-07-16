Wie ein Tamagotchi an eurer Seite: Digimon UP lässt euch ab sofort Digimon großziehen

Digimon UP wurde auf der Digimon Con 2026 angekündigt. Im März war das Konzept um die Pixel-Art-Optik sowie vertraute Elemente wie Digimon Cards und Digivices noch ziemlich rätselhaft. Jetzt könnt ihr selbst eintauchen und mehr erfahren.

Als Free-to-play-Spiel mit In-App-Käufen reiht sich Digimon UP neben Digimon Alysion in Bandai Namcos größere Mobile-Pläne für die Marke ein. Das Gameplay ist dabei äußerst klassisch und erinnert ein wenig an die Tamagotchi.

Ziehe dein Digimon auf, füttere es, trainiere und kämpfe mit ihnen, bis sie bereit sind zur höchsten Digitation. Im Kampf werden die Partner-Digimon von mehreren Support-Digimon begleitet. Dazu gibt es viele bekannte Features wie Digimon-Karten und Digivices.

Fans, die sich vorregistriert haben, können sich Gekkomon und Numemon als Starter sichern. Zusätzlich gibt es das legendäre Duo Agumon und Tai Kamiya. Das Free-to-play-Monsterzucht-RPG Digimon UP ist ab sofort für iOS im App Store sowie für Android über Google Play erhältlich.

Bandai Namco bewirbt es wie folgt: „Ein heiß erwarteter neuer Teil der Digimon-Reihe, basierend auf dem Konzept: Eine Digimon-Reise, die sich deinem Leben anpasst.“ Deshalb laufen die Kämpfe auch im Hintergrund weiter, während die App geschlossen ist.

Der Launch-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon UP, Bandai Namco