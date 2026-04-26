Das war … Kalenderwoche 17/2026

Aufregung rund um Sony sowie einige interessante Neuankündigungen haben die letzten Tage geprägt. Nach dem umfangreichen Block mit den weiteren Videos der Woche haben wir schließlich auch noch je ein Review, Preview und Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Was ist denn da los? Nach einem Update sind bei Sony digital erworbene Spiele nur noch 30 Tage spielbar, ohne die Konsole mit dem Internet zu verbinden. Ob das Absicht oder ein Bug ist, muss sich noch zeigen.

Bandai Namco hat Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC) angekündigt, während die älteren Ableger jeweils weitere DLC erhalten. Neu ins Gaming-Geschäft eingestiegen ist der Anime-Riese Toei mit drei ersten Projekten. Fans von RPGs und Katzen durften sich über die Ankündigung von Kitaria Fables 2 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) freuen. Einem ziemlich wilden Genre-Mix folgt Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL (PS5, Switch 2, PC), es geht von gemütlich bis chaotisch. Ubisoft hat endlich Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5, Xbox Series, PC) im Detail enthüllt, welches schon im Juli erscheint. Nintendo plant die Veröffentlichung von Splatoon Raiders (Switch 2) ebenfalls im Juli, zudem versorgte man uns mit dem Übersichtstrailer zu Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2).

Spannende Zeiten brechen bei Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) an mit der Evercold-Erweiterung und der kommenden Switch-2-Version. Das nächste Spiel für den Juli wird Disgaea Mayhem (PS5, Switch, Switch 2, PC) und NIS America legt im August gleich noch mit Brigandine Abyss (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) nach. Nächste Woche startet endlich Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil), dazu gibt es spannende Kollaborationen. Bei Game Freak und Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) hat die Phase mit den Vorbestellungen begonnen. Außerdem ist nun auch der Fahrplan für die Konsolen-Fassungen von Solo Leveling: Arise Overdrive etwas klarer.

Mit klassischer Anime-Grafik und Koop-Fokus kommt Orbitals (Switch 2) daher, wie neues Gameplay zeigt. Einen deutschen Publisher hat das Adventure-RPG Second Stone (PC) gefunden. Im Stil der Point-and-Klick-Klassiker kommt Whirlight – No Time To Trip (PC) daher, zudem erwarten euch Zeitreisen. Wie nahe The Backworld (PC) an Earthbound herankommt, könnt ihr mit einer neuen Demo erkunden. Eine spezielle Perspektive könnt ihr im Live-Action-Dating-Spiel Sweet Hamster Days (PC) einnehmen. Mit sehr viel Schwung in den Early Access gestartet ist das Piraten-Spiel Windrose (PC). Bei Metal Slug steht der 30. Geburtstag an, es stehen auch neue Spiele auf dem Plan.

Mit Ingrid geht die aktuelle Season von Street Fighter 6 (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) bald zu Ende. Bei Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) durften wir einen Blick auf die kommende Region werfen. Derweil geht bei Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) Anfang Mai das aktuelle Kapitel dem Abschluss entgegen. Neue Inhalte sind auch für Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil) im Anmarsch, auch Pragmata liefert ein Bike. Immer wieder neue kreative Werke lassen sich die Spieler von Pokémon Pokopia (Switch 2) einfallen. Reichlich spät könnt ihr noch den 15. Geburtstag von NieR nachfeiern und bei den BAFTAs gab es eine musikalische Ehrung von Final Fantasy X.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat sich mit Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis (PC) (zum Testbericht) einen speziellen Titel vorgenommen. Mit Brainrot und Denpa-Beats könnt ihr euch in ein Rhythmus-Abenteuer stürzen, wenn euch die Zutaten zusagen.

Anspielen durften wir bereits Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2). Die Serie schlägt damit eine etwas neue Richtung ein. Ganz ohne Stress stehen Erkundung und Experimente im Vordergrund.

Ein Interview durften wir mit dem Team hinter Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) führen. Im ersten Teil ging es um den europäischen Markt. In den nächsten Tagen erwarten euch weitere spannende Einblicke!