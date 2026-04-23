Nintendo enthüllt die amiibo-Funktionen von Yoshi and the Mysterious Book

Nintendo hat einen neuen Übersichtstrailer zu Yoshi and the Mysterious Book veröffentlicht. Der Trailer bietet euch in fast sechs Minuten, na ja: einen Überblick zum kommenden Jump ’n’ Run.

Zu Beginn werden die Fähigkeiten von Yoshi betrachtet, welche die wenigsten von euch überraschen dürften. Flatterflug, Eier-Wurf und Stampfattacke gehören fest ins Repertoire. Anschließend wird ein Habitat erkundet und ein Blümchen erforscht. Danach hält Enzo eure Entdeckungen fest.

In einem kleinen Video-Reel gibt es dann Szenen aus anderen Habitaten und von weiteren Kreaturen, bevor es einen Blick auf die unterschiedlichen Welten gibt, die euch erwarten. Am Ende gibt es einen Blick auf die unterstützten amiibo-Figuren und deren Funktionen.

Scannt amiibo ein und ihr könnt euch „die Zukunft voraussagen lassen“ und Glyphen verdienen. Mit diesen Glyphen könnt ihr euch Entdeckungen vorhersagen lassen, falls ihr mal keine weitere Idee mehr habt, was ihr mit den Kreaturen anstellen sollt. Die kompatiblen amiibo seht ihr nachfolgend.

Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai 2026. Wir konnten das Spiel bereits anspielen und schildern euch hier unsere Eindrücke. Außerdem solltet ihr einen Blick auf die zahlreichen Vorbestellerboni werfen, welche euch im Handel und im Nintendo Store erwarten!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo