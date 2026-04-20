Bandai Namco packt aus, welches Spiel hinter Dragon Ball New Game Project AGE 1000 steckt

Man musste schon fast befürchten, die großen Worte zur Dragon Ball Games Battle Hour waren nur heiße Luft. Aber ein Spiel dauert 90 Minuten und ein Wochenende bis Sonntagabend. Die Zeitverschiebung tat ihr Übriges.

Am späten Abend deutscher Zeit gab es dann doch noch allerlei Informationen von dem „Dragon Ball“-Event, unter anderem kündigte Bandai Namco gemeinsam mit Entwickler Dimps an, was hinter dem Dragon Ball New Game Project AGE 1000 steckt.

Das im Januar erstmals enthüllte Projekt stellte man jetzt als Dragon Ball Xenoverse 3 vor. Der Titel soll 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Versprochen wird ein „völlig neues Dragon-Ball-Erlebnis, bei dem du selbst entscheidest, welcher Held du in einer noch unerforschten Dragon-Ball-Welt sein möchtest“.

Euch erwartet demnach ein „brandneues, zukünftiges Dragon-Ball-Universum“ mit originellen Charakteren des inzwischen verstorbenen Akira Toriyama. Das Projekt war zuvor bereits seit sechs bis sieben Jahren in Entwicklung, inklusive der ursprünglichen Konzeptphase.

„Nimm deinen Platz in der Geschichte ein und erlebe, was dich in West City erwartet. Als Mitglied der Great Saiyan Squad kämpfst du an der Seite deiner Verbündeten, während sich die Ereignisse dort zu entfalten beginnen“, heißt es weiter.

Neuigkeiten auch zu anderen Spielen

Auch zum Vorgänger gab es Neuigkeiten zum Event. So wird Dragon Ball Xenoverse 2 mit „Future Saga Chapter 4“ im Sommer den finalen DLC erhalten. Dragon Ball FighterZ bekommt am 22. April außerdem Goku (Super Saiyan 4, DAIMA) als neuen DLC-Charakter spendiert. Er ist Teil des „DAIMA Pack“, das zusätzlich einige weitere Inhalte bietet.

Dragon Ball: Sparking! ZERO bekommt mit „Super Limit-Breaking NEO“ ebenfalls einen neuen DLC, der 30 neue Charaktere hinzufügt und weitere neue Inhalte wie neue Stages und einen neuen Solo-Mode. Dieser DLC soll im Sommer zusätzlich zu einem kostenlosen Update erscheinen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco, Dimps