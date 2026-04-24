„Story bedeutet nicht nur Handlung“ – das sind die ersten drei Spiele von Anime-Riese Toei

Nach der Ankündigung der Gründung von Toei Games wurden jetzt die ersten drei Spiele des neuen Gaming-Ablegers des bekannten und beliebten Anime-Riesen angekündigt. Die Spiele basieren, wie angekündigt, nicht auf großen Toei-Marken.

Im Gegenteil: es handelt sich um brandneue Marken und eher kleine, aber talentierte Entwickler. Toei Games tritt zunächst als Publisher auf. Bevor man die drei ersten Spiele vorstellt, kommuniziert man aber zunächst man die Prämisse der neuen Gaming-Entwicklungen.

Klingt spannend: „‚Story‘ bedeutet für Toei nicht einfach nur Handlung„, erklärte man. „Es ist die Summe aus fesselnden Charakteren und einer Weltanschauung, die das Publikum überwältigt. Alles, was eine starke und unverwechselbare Präsenz hat, fällt unter unsere Definition von ‚Story‘. Freuen Sie sich auf diese Reihe völlig neuer und origineller Werke, die Ihnen Toei in Zusammenarbeit mit talentierten Entwicklern aus Japan und dem Ausland präsentiert.“

Stellvertretend dafür soll das 3D-Mystery-Adventure KILLA stehen. In diesem sucht Protagonistin Valhalla den Mörder ihres Mentors auf einer unbekannten Insel. Der Spieler muss seine „Resonanz“-Fähigkeit einsetzen, um in die Erinnerungen der Verdächtigen einzutauchen und Traumfragmente zusammenzufügen, um die Wahrheit zu enthüllen. KILLA (Steam-Seite, Trailer) soll 2026 erscheinen.

In Hino, das noch keinen Termin hat und von UnGloomStudio entwickelt wird, begleitet ihr Hino und das skurrile Monimoni-Skelett auf einer Reise durch eine von Schatten umhüllte Welt. Das 2D-Dark-Fantasy-Game (Steam-Seite, Trailer) kommt dabei mit einem einzigartigen Stil daher, der von Künstlerin Yatara mit Kugelschreiber geschaffen wurde.

Zuletzt erwartet euch Debug Nephemee (Steam-Seite, Trailer) von Nephemee Studio, ebenfalls noch ohne Termin. Hier handelt es sich um ein 2D-Adventure mit Top-Down-Perspektive. Die Welt wird von Anomalien heimgesucht, die als „Bugs“ bekannt werden. Die Bewohner der Welt sind Wesen namens Nephemee. Eure Mission: Debugging.

Bildmaterial: Hino, UnGloomStudio, Toei Games