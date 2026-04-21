Ein Splatoon für Einzelspieler: Nintendo enthüllt überraschend den Termin für „Raiders“

Nach ersten Alterseinstufungen vor ein paar Tagen ging es jetzt ganz schnell: Nintendo hat den Termin für Splatoon Raiders offiziell bekannt gegeben – erneut zeitexklusiv über die eigene App Nintendo Today. Wenig später gab es dann weitere Details über die gängigen Kanäle. Der neue Ableger erscheint am 23. Juli exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Solo-Abenteuer mit Koop-Option

Im Fokus steht diesmal ein Einzelspieler-Abenteuer, bei dem ihr als MechanikerIn die geheimnisvollen Spiralit-Inseln erkundet. Mit verschiedenen Gadgets und den typischen Farbwaffen stellt ihr euch den Salmoniden und geht auf Schatzsuche.

Unterstützt werdet ihr dabei von der Band Deep Cut (dt. Surimi Syndicate) – bestehend aus Frye, Shiver und Big Man (dt. Maki, Muri und Mantaro) –, wobei eines der Mitglieder euch sogar mit einem mächtigen Bot im Kampf begleitet.

Neben der Solo-Kampagne gibt es auch Koop-Optionen für bis zu vier SpielerInnen, sowohl online als auch lokal. Passend zum Start erscheinen zudem neue amiibo-Figuren der Surimi Syndicate-Mitglieder in ihren neuen Designs. Vorbestellungen sind in Kürze Nintendo eShop sowie im Nintendo Store möglich.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo