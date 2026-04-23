Street Fighter 6 stellt Ingrid vor, was von den aktuellen Gerüchten aber kaum ablenken kann

Während sich aktuell die Gerüchte schon um die neue Season ranken, ist uns Capcom erstmal noch Ingrid schuldig. Sie wird als neuer spielbarer Charakter die aktuelle Season von Street Fighter 6 abschließen. Capcom enthüllte jetzt den Termin und neue Details zu Ingrid.

„Heute betrat die geheimnisvolle und mächtige Ingrid eine neue Dimension, um ihre realitätsverändernden Kräfte zu demonstrieren, bevor sie in Street Fighter 6 erscheint“, so Capcom. Ingrid wird am 28. Mai als vierte und letzte Figur der Season für alle Plattformen verfügbar sein.

„Ingrid trat erstmals 2004 in Capcom Fighting Evolution in Erscheinung, bevor sie 2006 im Handumdrehen die Grenzen der Realität durchbrach und in Street Fighter Alpha 3 MAX auftauchte. Ingrid hat sich nie gescheut, ihre magischen Manöver im Kampf gegen ihre Gegner einzusetzen“, was auch ihr neuer Gameplay-Trailer unter Beweis stellen soll.

Ingrid vervollständigt die Season, der zuvor Sagat, C. Viper und Alex angehörten. Ab sofort können Fans der nächsten Season entgegenfiebern. Aktuelle Gerüchte um das Line-up der neuen Season rücken mehr und mehr in den Fokus. Im Mittelpunkt dabei: ein Gast-Charakter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom