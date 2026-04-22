Spätes Geburtstagsgeschenk: Square Enix zeigt „15th Anniversary“-Trailer der NieR-Reihe

Heute vor genau 16 Jahren startete die Reihe rund um NieR – und passend dazu hat Square Enix nun den Trailer zum 15. Jubiläum veröffentlicht. Kein Scherz. Dieser wurde ursprünglich bereits im August 2025 auf der Ausstellung „NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records“ in Tokio gezeigt und ist jetzt für alle zugänglich.

Ein Blick auf die Geschichte der Reihe

Innerhalb der Spielwelt beginnt die Geschichte mit NieR Replicant (beziehungsweise NieR Gestalt) 2010, das die Grundlage für viele zentrale Themen legt (die Drakengard-Verbindung legen wir mal zur Seite).

Den bisherigen Abschluss der „Hauptteile“ bildet NieR: Automata, das tausende Jahre später spielt und die Motive der Reihe weiterführt. Das Spiel hat übrigens vor einiger Zeit die magische Marke von zehn Millionen Verkäufen geknackt. Im gleichen Atemzug wurde dabei auch eine Fortsetzung angeteasert, zu der wir Stand jetzt aber nicht noch viel wissen.

2021 folgte noch das Mobile-Spin-off NieR Re[in]carnation, dessen Inhalte nach der Server-Abschaltung 2024 aktuell von Fans bewahrt werden wollen, und gleichzeitig eine Debatte auslöste. Am selben Tag wie das Original erschien, elf Jahre später dann noch das Remake des ersten Teils.

Wie es mit der Reihe weitergeht, bleibt offen. Serien-Schöpfer Yoko Taro arbeitet zwar an mehreren Projekten, betonte aber auch, dass er einer Fortsetzung von NieR positiv gegenüber stehen würde. Der Jubiläums-Trailer bietet aber schon jetzt eine gute Gelegenheit, auf die bewegte Geschichte der Reihe zurückzublicken.

Der Jubiläums-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix