Das Konzept erinnert an Pokopia und Fantasy Life, aber in Warota ist es deutlich weniger cozy

Mit Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL kündigen Publisher One or EIGHT und Entwickler Team EARTH WARS ein ungewöhnliches Action-RPG an, das Elemente aus Aufbau- und Lebenssimulation mit klassischer Fantasy mischt. Der Titel soll im Winter zunächst für PC erscheinen, Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 sollen 2027 folgen. Die Macher sind vielleicht noch durch das Action-RPG Lost Epic bekannt.

Spielerisch erinnert das Konzept ein wenig an Pokémon Pokopia und Fantasy Life, setzt aber einen deutlich eigenwilligeren Ton: Statt gemütlichem Dorfleben steht man hier wortwörtlich Tür an Tür mit dem Dämonenkönig – inklusive eskalierender Monsterangriffe.

Eigenwillige Nachbarin

Die Handlung beginnt ganz klassisch mit einer Wiedergeburt in einer zerstörten Welt. Als sogenannte „Bounder“ bauen SpielerInnen ein Dorf neu auf, sammeln Ressourcen, errichten Gebäude und gewinnen nach und nach neue Bewohner.

Ein zentrales System ist dabei die Klassenwahl über Hüte: Je nach Kopfbedeckung ändern sich Fähigkeiten und Rollen – von Bauern bis zu Magiern. Auch Dorfbewohner lassen sich so zuweisen und automatisieren viele Abläufe, während sie im Kampf gleichzeitig als Begleiter fungieren.

Der eigentliche Twist zeigt sich jedoch nachts: Immer wenn der Dämonenkönig bzw. die Dämonenkönigin – hier selbstredend als „Idol“ inszeniert – ein „Live“ veranstaltet, strömen Monsterhorden auf das eigene Dorf zu. Aufbau, Verteidigung und Action greifen dadurch direkt ineinander. Ergänzt wird das Ganze durch ein „Segnungssystem“, das individuelle Kampfstile ermöglicht.

„Warota“ wirkt damit wie eine Mischung aus entspannter Aufbau-Simulation und chaotischem Verteidigungsspiel, das bewusst mit Kontrasten spielt – zwischen ruhigem Dorfleben und überdrehten Angriffswellen. Spricht euch der abgedrehte Mix an?

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL, One or EIGHT, Earth Wars